NIE RYZYKUJ! nie wchodź na lód, stwarzasz ogromne zagrożenie Data publikacji 05.01.2026 Powrót Drukuj Policja przypomina, aby nie wchodzić na zamarznięte akweny. To bardzo ryzykowne i niebezpieczne zachowanie, które może zakończyć się tragicznie. Jeśli jednak z jakiegoś powodu znajdziemy się na lodzie, to powinnyśmy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Od kilku dni w całej Polsce panują ujemne temperatury powietrza, więc większość jezior czy stawów jest zamarznięta. Policjanci przypominają o niebezpieczeństwie wchodzenia na lód. Zalegający śnieg potrafi być bardzo zdradliwy, ponieważ pod jego warstwą trudno ocenić zagrożenie i nie widać grubości tafli, czy przerębli po połowie ryb. Ponadto śnieg obciąża znacząco taflę lodu, zmniejszając tym samym jego wytrzymałość.

Wielu tragedii, do których dochodziło w przeszłości nad zamarzniętymi akwenami można byłoby uniknąć, gdyby tylko przestrzegano podstawowych zasad bezpieczeństwa. Jeśli z jakiegoś powodu idziesz na lód, to zostaw komuś informacje o miejscu, w które się udajesz oraz o planowanym czasie powrotu. Nie wchodź sam na taflę, upewnij się, że jest ktoś w pobliżu i w razie potrzeby, może udzielić Ci pomocy. Zabierz ze sobą telefon komórkowy, by w nagłych przypadkach zaalarmować odpowiednie służby.

Dzieci bez opieki na lodzie - to ogromne niebezpieczeństwo!

Jeśli widzisz, że na lodzie bawią się dzieci pozostawione bez opieki lub przemieszczają się wędkarze - zawsze reaguj zadzwoń pod alarmowy numer 112. Pamiętajmy, że jedyny bezpieczny lód jest na sztucznym lodowisku. Kontrolujmy, gdzie bawią się nasze dzieci. Uczulmy je na niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą zabawa na zamarzniętych rzekach i jeziorach.

Przypominamy co robić gdy zarwie się pod Tobą lód?

Jeżeli to możliwe, połóż się płasko na wodzie, rozkładając szeroko ręce, starając się jednocześnie, o ile to możliwe, wydostać na lód. Z reguły jest to jednak niezwykle trudne. Dlatego lepiej oszczędzaj siły do czasu przybycia pomocy. Jeśli to możliwe zdejmij buty, pozbędziesz się w ten sposób niepotrzebnego obciążenia i łatwiej będziesz mógł utrzymać się na powierzchni.

W kierunku brzegu zawsze poruszaj się w pozycji leżącej.

Kiedy zauważysz osobę tonącą:

W pierwszej kolejności zaalarmuj służby ratunkowe (telefon 112).

Pamiętaj! Najważniejsze jest własne bezpieczeństwo. Jeśli lód załamał się pod osobą poszkodowaną, może załamać się również pod Tobą. Dlatego tak ważne jest wezwanie pomocy profesjonalistów. Ratownik bez odpowiedniego zabezpieczenia może przebywać w zimnej wodzie krótko, gdyż dochodzi do wyziębienia organizmu.

Udzielając pomocy, nie biegnij w kierunku osoby poszkodowanej, ponieważ zwiększasz w ten sposób punktowy nacisk na lód, który może załamać się również pod Tobą. Do tonącego najlepiej zbliżyć się czołgając po lodzie.

Jeśli w zasięgu ręki masz do dyspozycji długi szalik, grubą gałąź lub sanki, spróbuj podczołgać się na taką odległość, aby możliwe było podanie tego typu przedmiotu poszkodowanemu.

Po wyciągnięciu osoby poszkodowanej z wody należy w miarę możliwość zdjąć mokre ubranie, okryć ją czymś ciepłym (płaszczem, kurtką) i jak najszybciej przetransportować do zamkniętego, ciepłego pomieszczenia, aby zapobiec dalszej utracie ciepła.

Do czasu przyjazdu służb ratunkowych, często sprawdzaj stan poszkodowanej osoby. W razie konieczności rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową.

Gdy poszkodowany jest przytomny można podać mu słodkie i ciepłe płyny do picia.

Pamiętaj! Wchodząc na zamarznięty zbiornik wodny zawsze ryzykujesz! Tylko dobrze zorganizowane i nadzorowane lodowisko gwarantuje bezpieczną zabawę!