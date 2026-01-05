Środek nocy, ekspresówka i… pieszy – policjanci pomogli mu bezpiecznie opuścić drogę Data publikacji 05.01.2026 Powrót Drukuj Na S3 znajduje się pieszy – zgłoszenie tej treści wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze. Dzięki zgłoszeniu świadka mundurowi mogli na czas zareagować na niebezpieczną sytuację. Jak się okazało 33-letni obywatel Czech nie zdawał sobie sprawy z zagrożenia, jakie mógł spowodować – mundurowi po rozmowie z mężczyzną pomogli mu bezpiecznie opuścić drogę i dostać się do granicy kraju.

W sobotę w nocy (4 stycznia) po godzinie 3.00 funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze zostali powiadomieni o sytuacji na drodze S3, która nie powinna mieć miejsca. Ze zgłoszenia wynikało, że drogą szybkiego ruchu porusza się pieszy.

Kamiennogórscy mundurowi natychmiast pojechali w miejsce zgłoszenia i rzeczywiście ich oczom ukazał się ten niecodzienny widok. Jak się okazało tą nieodpowiedzialną osobą okazał się 33-letni obywatel Czech. Z jego słów wynikało, że ma problemy i w poszukiwaniu pracy chciał się dostać do miejscowości, znajdującej kilkanaście kilometrów od granicy, jednak nie umiał odpowiedzieć, dlaczego próbuje to uczynić w środku nocy.

Mężczyzna został poinformowany, że droga ekspresowa to nie jest miejsce dla pieszych. Przeprosił za swoje zachowanie i oświadczył, że w takim razie, dobrym pomysłem będzie jednak powrót na teren Czech.

Ta historia zakończyła się bezpiecznie z kilku powodów. Przede wszystkim bardzo dobre zachowanie zgłaszającego, który nie przejechał obojętnie obok pieszego, tylko poinformował służby. Natomiast kamiennogórscy policjanci, nie pozostawili mężczyzny na drodze, gdzie powodował zagrożenie - tylko pomogli 33-latkowi dostać się do granicy swojego kraju.