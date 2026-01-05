W Sylwestra postrzelił z wiatrówki 2 osoby Data publikacji 05.01.2026 Powrót Drukuj W trakcie imprezy sylwestrowej jeden z uczestników w przypływie złości najpierw oddał strzał z wiatrówki do kobiety, a później strzelił również w kierunku mężczyzny, który stanął w jej obronie.

W Nowy Rok, nad ranem chrzanowscy policjanci zostali wezwani do jednego z domów w Luszowicach, gdzie według zgłoszenia miało dojść do postrzelenia z wiatrówki dwóch osób.

Mundurowi ustalili, że podczas spotkania, jedna z kobiet zwróciła uwagę 31-letniemu mężczyźnie na jego niewłaściwe zachowanie. Ten zareagował w sposób bardzo impulsywny krzycząc na kobietę, po czym wziął wiatrówkę i strzelił w jej kierunku. W obronie kobiety stanął inny z uczestników imprezy, w którego stronę 31-latek również oddał strzał.

W wyniku tego zdarzenia 44-letnia kobieta zraniona została w głowę, w której utkwił śrut z wiatrówki. Z kolei 53-letni mężczyzna odniósł powierzchowną ranę policzka. Ranna kobieta została zabrana przez załogę karetki pogotowia ratunkowego do Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, gdzie udzielono jej pomocy. Druga z osób nie wymagała hospitalizacji i została zaopatrzona na miejscu.

Sprawca został zatrzymany przez interweniujących policjantów. Badanie wykazało, że w jego organizmie znajdował się alkohol w stężeniu 3 promili. Zabezpieczona została również wiatrówka, z której oddał strzały.

Zatrzymany mężczyzna usłyszał już zarzuty dotyczące narażenia osoby na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu połączone ze spowodowaniem średniego uszczerbku na zdrowiu w przypadku kobiety oraz lekkiego uszczerbku, jeśli chodzi o obrażenia drugiej z osób. Dodatkowo prokurator zastosował względem niego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu kontaktowania się i zbliżania na odległość poniżej 10 metrów do pokrzywdzonej.

Za czyny, których dopuścił się 31-letni mieszkaniec powiatu chrzanowskiego grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.