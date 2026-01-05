Szczęśliwe zakończenie poszukiwań i nieoceniona pomoc mieszkańców Data publikacji 05.01.2026 Powrót Drukuj Niepokojące zgłoszenie o zaginięciu kobiety wpłynęło do mundurowych z Komendy Powiatowej Policji w Staszowie w godzinach nocnych z soboty na niedzielę. Zaniepokojona córka poinformowała, że jej 57-letnia mama około godziny 19 w minioną sobotę wyszła z domu i nie wróciła. Sytuacja była bardzo poważna, gdyż na zewnątrz panowały ujemne temperatury, a prognozowane nie napawały optymizmem. Dzięki współpracy służb mundurowych i zaangażowaniu mieszkańców w akcję poszukiwawczą, kobieta została odnaleziona i przekazana pod opiekę medyczną.

Informację o zaginięciu mieszkanki gminy Oleśnica mundurowi otrzymali w nocy z soboty na niedzielę. Zaniepokojona córka informowała, że jej 57-letnia mama w okolicach godziny 19 wyszła z domu i do niego nie powróciła. Na zewnątrz panowały trudne warunki atmosferyczne, wskazania temperatury osiągały minusowe wartości, a przy tym panował wiatr.

Natychmiast stało się jasne, że zagrożone jest zdrowie i życie zaginionej. Do działań poszukiwawczych skierowani zostali miejscowi policjanci wsparci przez funkcjonariuszy z OPP w Sandomierzu, przewodnik z psem służbowym, strażacy, a także operator drona. W akcję poszukiwawczą w bardzo znaczącej liczbie zaangażowali się również mieszkańcy miejscowości, z której pochodziła 57-latka. Dla wszystkich cel był jeden - odnaleźć całą i zdrową zaginioną kobietę.

Zgodnie z zaleceniami kierującego akcją poszukiwawczą mieszkańcy wspólnie z służbami mundurowymi sprawdzali przyległy teren tyralierą na długości około 300 metrów. Pomoc mieszkańców okazała się być na wagę życia mieszkanki gminy Oleśnica, gdyż grupa osób idąca w tyralierze w kompleksie leśnym w zagłębieniu terenu kilkanaście minut przed godziną 15.00 odnalazła leżącą, nieprzytomną i wyziębioną kobietę. Po udzieleniu pierwszej pomocy i odzyskaniu przytomności została ona przewieziona do szpitala.

Szczególne podziękowania kierujemy do mieszkańców miejscowości Bydłowa i okolic, którzy aktywnie włączyli się w poszukiwania i wsparli policjantów. Pomoc ta była nieoceniona.