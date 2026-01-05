Szereg zarzutów dla trzech mieszkańców powiatu puławskiego. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani Data publikacji 05.01.2026 Powrót Drukuj Trzech mieszkańców powiatu puławskiego w wieku od 30 do 53 lat rozpoczęło Nowy Rok w tymczasowym areszcie. To finał zdarzenia, do którego doszło 30 grudnia w Puławach. Mężczyźni włamali się wówczas do jednego z mieszkań na terenie miasta i grozili jego właścicielce. Dodatkowo dwóch z nich znieważyło interweniujących funkcjonariuszy, 44-latek naruszył ich nietykalność cielesną, a 53-latek bez zezwolenia posiadał rewolwer oraz kilkadziesiąt sztuk amunicji. Wszyscy zostali zatrzymani przez policjantów z patrolówki i aresztowani przez sąd na 3 miesiące.

Zdarzenie, w wyniku którego trzech mieszkańców powiatu puławskiego trafiło do policyjnego aresztu miało miejsce 30 grudnia w Puławach. Wówczas do jednego z mieszkań na terenie miasta włamało się trzech mężczyzn, 30 i 53-latek z Puław oraz 44-latek z gminy Nałęczów. Mężczyźni nie tylko włamali się do mieszkania, ale także grozili jego właścicielce pozbawieniem życia i ukradli jej leki. Kobieta powiadomiła Policję.

Policjanci z patrolówki zatrzymali mężczyzn. Wszyscy trzej byli nietrzeźwi. U jednego z nich, 53-latka znaleźli rewolwer, granat hukowy oraz nóż. Wszystkie przedmioty zostały zabezpieczone. W trakcie przeszukania mieszkania u 53-latka funkcjonariusze znaleźli dodatkowo kilkadziesiąt sztuk różnego rodzaju amunicji.

W trakcie czynności z zatrzymanymi, 44-latek naruszył nietykalność policjantów kopiąc ich po nogach oraz wspólnie z 30-latkiem znieważyli mundurowych słowami wulgarnymi. Wszyscy trafili do policyjnego aresztu. Po wykonaniu czynności procesowych w sprawie - przesłuchaniu pokrzywdzonej i świadków, wykonaniu oględzin oraz przeszukania, policjanci przedstawili zatrzymanym zarzuty.

Podejrzani odpowiedzą za kradzież z włamaniem, groźby, naruszenie miru domowego, znieważenie funkcjonariuszy (30 i 44-latek), naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy (44-latek) oraz posiadanie bez wymaganego zezwolenia broni palnej w postaci rewolweru oraz kilkudziesięciu sztuk amunicji (53-latek). 30-latek usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy ponieważ był już karany za przestępstwa przeciwko mieniu i odbywał z tego tytułu karę pozbawienia wolności.

W piątek, na wniosek Policji i prokuratury puławski sąd aresztował tymczasowo na trzy miesiące wszystkich trzech mężczyzn.