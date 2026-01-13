Podsumowanie działań Policji ruchu drogowego w 2025 roku Data publikacji 13.01.2026 Powrót Drukuj Rok 2025 był najbezpieczniejszym na polskich drogach - odnotowano najmniejszą liczbę ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Każdego dnia policjanci czuwają nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników ruchu na polskich drogach. Prowadzone kontrole, działania prewencyjne oraz szeroko zakrojona profilaktyka przynoszą wymierne efekty, co potwierdzają wstępne dane za 2025 rok.

Z danych wstępnych wg stanu na dzień 2 stycznia 2026 roku wynika, że w 2025 roku na polskich drogach doszło do 21 000 wypadków drogowych, co oznacza spadek o 2,4% w porównaniu do roku 2024. W zdarzeniach tych śmierć poniosło 1 651 osób, czyli o 12,9% mniej niż rok wcześniej. Jest to najniższa liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w historii. Należy jednak podkreślić, że każda ofiara śmiertelna jest liczbą nieakceptowalną i mimo wyraźnej, znaczącej poprawy Policja nadal będzie podejmować zdecydowane działania na rzecz dalszego ograniczania tragicznych zdarzeń na drogach. Liczba osób rannych wyniosła 24 715, co oznacza spadek (o 0,3%). Odnotowano również 389 610 kolizji drogowych, tj. o 0,2% mniej niż w 2024 roku. Uzyskane wyniki potwierdzają utrzymujący się trend poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach.





Alkohol – konsekwentne działania i wyraźne efekty

W 2025 roku Policja konsekwentnie eliminowała z ruchu drogowego osoby kierujące pojazdami pod działaniem alkoholu. Policjanci przeprowadzili rekordową liczbę 17 902 284 badań kierujacych na zawartość alkoholu w organizmie, co stanowi co stanowi wzrost o 11,6% w porównaniu do roku poprzedniego. Dzięki wytężonej pracy, policjanci ujawnili 95 262 nietrzeźwych kierujących, co oznacza wzrost w porównaniu do roku 2024 o 2 938.

W 2025 roku doszło do 1 141 wypadków spowodowanych przez kierujących pod działaniem alkoholu, co oznacza spadek o 7,2%. W zdarzeniach tych zginęły 124 osoby (spadek o 29,5%), a 1 439 osób zostało rannych. W odniesieniu do ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących, osoby znajdujące się pod działaniem alkoholu stanowiły 5,9% sprawców.

Spadek powyższych liczb wynika ze zwiększonej aktywności policjantów ruchu drogowego, których działania przyczyniły się do zmniejszenia zagrożenia powodowanego przez kierujących pod działaniem alkoholu.



Dane te potwierdzają skuteczność intensywnych kontroli trzeźwości oraz konsekwentnych działań Policji wobec kierujących stwarzających realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.





Prędkość – brak taryfy ulgowej



Pomimo poprawy ogólnego stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nadmierna prędkość nadal pozostaje jedną z głównych przyczyn powstawania wypadków drogowych. W 2025 roku policjanci ujawnili 2 514 224 przypadki przekroczenia dopuszczalnej prędkości, co stanowi wzrost o 3,8%.

Spośród wskazanej liczby wykroczeń, 26 507 przypadków dotyczyło przekroczenia prędkości o ponad 50 km/h na obszarze zabudowanym, co oznacza wzrost o 1,3% w porównaniu do 2024 roku.



Eliminowanie z ruchu drogowego osób łamiących prawo



W 2025 roku Policja konsekwentnie eliminowała z ruchu drogowego osoby, które nie powinny prowadzić pojazdów:

• 16 724 osoby naruszyły sądowy zakaz prowadzenia pojazdów (art. 244 kk),

• 10 182 osoby kierowały pojazdami pomimo cofnięcia uprawnienia (art. 180a kk),

• ujawniono 275 kierujących, którzy prowadzili pojazdy mimo aktywnego 3-miesięcznego okresu zatrzymania prawa jazdy oraz 28 kierujących w okresie wydłużonego, 6-miesięcznego zatrzymania prawa jazdy.





Kontrole, prewencja i profilaktyka



W 2025 roku Policja realizowała liczne działania kontrolno-prewencyjne oraz szeroko zakrojone inicjatywy edukacyjne skierowane do wszystkich uczestników ruchu drogowego. Celem tych działań było nie tylko egzekwowanie przepisów, ale również kształtowanie właściwych postaw i zwiększanie świadomości zagrożeń na drodze.

Polska Policja jest członkiem stowarzyszenia policji ru­chu drogowego w Europie ROADPOL (European Road Policing Network), którego głównym celem jest wymiana dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogo­wego, nauka oraz wzmacnianie współpracy transgranicz­nej. Pod patronatem ROADPOL-u są organizowane ope­racje kontrolne – mi.in. „Speed”, „Truck&Bus”, oraz działania „Road­pol Safety Days”, w których biorą udział także polscy poli­cjanci ruchu drogowego.

Niezależnie od działań europejskich, Biuro Ruchu Drogo­wego KGP inicjuje i koordynuje również ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, m.in. „Prędkość”, „Truck&Bus”.

Kluczowym elementem w działaniach na rzecz bezpieczeń­stwa w ruchu drogowym jest nie tylko efektywny nadzór na drogach sprawowany przez Policję, ale również profilakty­ka. Dlatego, oprócz sprawowania kontroli, policjanci ruchu drogowego skupiają swoją uwagę na prowadzeniu działań informacyjno-edukacyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Policja ini­cjuje i organizuje różnego rodzaju przedsięwzięcia mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym związanym z bezpieczeń­stwem ruchu drogowego i współdziała w tym zakresie z or­ganami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami społecznymi.

W ramach „Krajowego Programu działań profilaktycz­nych na lata 2024-2026 koordynowanych przez Biu­ro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji”, pod głównym hasłem: „Dla każdego jest miejsce na drodze” prowadzone są liczne działania informacyjno-edukacyjne skierowane do poszczególnych grup uczestników ruchu drogowego, takie jak „Bezpieczne ferie”, „Na Drodze – Patrz i Słuchaj”, „Jednośladem bezpiecznie do celu”, „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Świeć przykładem – Noś odblaski!”, „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”. Jednocześnie prowadzone są inne działania profilaktyczne propagujące problematykę bezpieczeństwa ruchu drogowego, takie jak Dzień Bez­piecznego Kierowcy, Europejski Tydzień Mobilności – ROADPOL Safety Days oraz Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych.

Nowoczesny sprzęt i szkolenia

W Biurze Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w 2025 roku rozpoczęła się realizacja dwóch z pięciu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 (FEnIKS). Projekty te stanowią istotny element działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach projektów „Pomagamy i chronimy – ręczne mierniki prędkości w kontroli ruchu drogowego oraz dodatkowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego” oraz „Pomagamy i chronimy – samochody osobowe nieoznakowane o podwyższonych parametrach z przyrządem do pomiaru prędkości w kontroli ruchu drogowego” rozpoczęto dostawę 700 laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu LTI 20/20 TruCam II, a także realizację instruktaży dla 1400 funkcjonariuszy z zakresu obsługi dostarczonych urządzeń.

Dodatkowo w 2025 roku rozpoczęły się szkolenia z doskonalenia techniki jazdy samochodem dla 406 policjantów ruchu drogowego, a w połowie 2026 roku planowane jest rozpoczęcie szkoleń z zakresu doskonalenia techniki jazdy motocyklem dla kolejnych 463 funkcjonariuszy.

Zakup nowoczesnego sprzętu oraz cykliczne szkolenia specjalistyczne dla policjantów ruchu drogowego przyczynią się do dalszej poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Podsumowanie

Policja intensywnie eliminowała z ruchu drogowego kierujących znajdujących się pod działaniem alkoholu, prowadząc szeroko zakrojone kontrole trzeźwości. Działania te przyniosły wyraźne efekty w postaci ograniczenia liczby wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców oraz zmniejszenia liczby ofiar takich zdarzeń. Istotnym elementem była również prewencja - liczne kampanie informacyjne i edukacyjne, mające na celu kształtowanie odpowiedzialnych postaw wszystkich uczestników ruchu drogowego. Działania Policji zostały wzmocnione poprzez wdrażanie nowoczesnego sprzętu do kontroli ruchu drogowego oraz systematyczne szkolenia funkcjonariuszy, podnoszące ich kwalifikacje i skuteczność. Nie ustajemy w naszych działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, aby 2026 rok był równie bezpieczny na polskich drogach. Rok 2025 był najbezpieczniejszym na polskich drogach - odnotowano najmniejszą liczbę ofiar śmiertelnych wypadków drogowych, co potwierdza utrzymujący się od kilku lat pozytywny trend. Kluczową rolę w tych zmianach odegrały konsekwentne i wielowymiarowe działania Policji.

(BRD KGP)