Włamali się do domu i ukradli blisko 50 tysięcy złotych - kilka godzin później zostali zatrzymani Data publikacji 07.01.2026 Powrót Drukuj Do 10 lat pozbawienia wolności grozi dwóm mężczyznom podejrzanym o kradzież z włamaniem, po tym jak włamali się do jednego z domów na terenie Mielnika i ukradli blisko 50 tysięcy złotych. Kilka godzin później zostali zatrzymani na terenie miasta, w miejscu swojego zamieszkania.

Policjanci otrzymali zgłoszenie o włamaniu do jednego z domów na terenie powiatu siemiatyckiego. Z relacji pokrzywdzonego wynikało, że jeden ze sprawców wszedł do budynku i ukradł pieniądze. Według zgłoszenia w domu znajdowało się blisko 50 tysięcy złotych, ukrytych w szafce w jednym z pokojów.

Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady pozostawione na śniegu oraz nagrania z pobliskiego monitoringu. Dzięki tym dowodom siemiatyccy śledczy szybko namierzyli podejrzewanych. Jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali 19-latka i 37-latka w miejscu ich zamieszkania. Mężczyźni usłyszeli zarzut kradzieży z włamaniem. Zgodnie z kodeksem karnym za to przestępstwo grozi im do 10 lat kary pozbawienia wolności.