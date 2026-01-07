W czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierującego Data publikacji 07.01.2026 Powrót Drukuj 2,5 promila alkoholu miał w organizmie 59-latek kierujący Volvo. Lekkomyślny kierowca został zatrzymany dzięki interwencji policjanta wydziału kryminalnego, który był w czasie wolnym od służby. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara 3 lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów na dłuższy czas.

W sobotę, 03.01.2026 r., przed godz. 17.00, policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Volvo. O zdarzeniu poinformował dyżurnego przeworskiej jednostki, który na miejsce skierował policyjny patrol. Jak ustalono, funkcjonariusz jadąc swoim samochodem zwrócił uwagę na kierującego samochodem osobowym marki Volvo, którego sposób jazdy wskazywał, że może znajdować się pod działaniem alkoholu.

Mężczyzna co chwilę zjeżdżał na przeciwległy pas ruchu, powodując realne zagrożenie dla innych kierowców. Chwilę później kierowca Volvo postanowił zjechać na pobliską posesję w miejscowości Kisielów. Moment ten wykorzystał funkcjonariusz wydziału kryminalnego, który uniemożliwił kierowcy dalszą jazdę.

Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, sprawdzili stan trzeźwości 59-latniego mieszkańca gminy Zarzecze. Badanie alkomatem wykazało 2,5 promila alkoholu w jego organizmie. Nietrzeźwy kierujący musi liczyć się teraz z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Mężczyźnie grozi zakaz prowadzenia pojazdów, wysoka grzywna a nawet kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Policjant wydziału kryminalnego przeworskiej jednostki udowodnił, że policjantem jest się całą dobę, niezależnie czy w służbie, czy w czasie wolnym. Dzięki jego czujności nie doszło do żadnej tragedii.