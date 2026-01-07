Podrabiał chemię gospodarczą i kosmetyki. 30-latek zatrzymany Data publikacji 07.01.2026 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu oraz Komendy Powiatowej Policji w Nysie zatrzymali 30-latka, który podrabiał znaki towarowe znanych producentów kosmetyków i chemii gospodarczej. Mężczyzna sprzedawał w sieci podrobione płyny do płukania, proszki oraz szampony. Opolscy i nyscy kryminalni zabezpieczyli na jego posesji ponad 40 palet z podrobionymi produktami. Wszystkie z nich miały trafić do klientów. W sprawie trwa śledztwo pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Nysie. 30-latkowi grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

30-letni mieszkaniec powiatu nyskiego podrabiał znaki towarowe znanych producentów kosmetyków i chemii gospodarczej. Przestępczy proceder odbywał się na terenie jednego z magazynów na ziemi nyskiej i trwał od kilku miesięcy. Mężczyzna sprowadzał spoza granic kraju najtańsze środki chemiczne, a następnie drukował znaki towarowe popularnych firm i naklejał je na zamówione opakowania. Tak przygotowany towar wystawiał w sieci na sprzedaż. Do najczęściej podrabianych produktów należały proszki i kapsułki do prania, płyny do mycia naczyń, szampony oraz środki czystości.

Przestępczą działalność 30-latka odkryli policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Opolu oraz KPP w Nysie. Po zebraniu odpowiednich informacji funkcjonariusze rozpoczęli przeszukania w miejscu, gdzie dochodziło do podrabiania produktów chemicznych znanych firm. Zabezpieczyli blisko 40 palet z nieoryginalnymi produktami. Wszystkie z nich miały trafić do niczego nie podejrzewających klientów. Wartość start oszacowano na kwotę ponad 500 tysięcy złotych.

Podejrzewany został zatrzymany. Policjanci wykonują czynności procesowe pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Nysie. Za wprowadzenia do obrotu towarów z podrobionym znakiem towarowym i uczynienia z tego źródła dochodu mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Funkcjonariusze policji na poczet przyszłej kary mężczyzny zabezpieczyli blisko 15 tysięcy złotych

( KWP w Opolu / awb)