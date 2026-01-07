Dzielnicowi z Końskich pomagają osobom w kryzysie bezdomności Data publikacji 07.01.2026 Powrót Drukuj Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Końskich, przy współpracy z pracownikami socjalnymi z MGOPS w Końskich, pomogli 48-latce znajdującej się w kryzysie bezdomności. Kobieta podróżowała pociągiem, chcąc w ten sposób przetrwać panujące na zewnątrz mrozy. Dzięki współpracy i zaangażowaniu służb kobieta trafiła do schroniska dla osób bezdomnych, gdzie bezpiecznie będzie mogła spędzić zimowy okres.

W poniedziałek, 05.01.b., po południu, dyżurny z Komendy Powiatowej Policji w Końskich otrzymał zgłoszenie od kierowniczki pociągu jadącego ze Skarżyska-Kamiennej, że w jednym z przedziałów podróżuje bezdomna kobieta. Kierowniczka pociągu prosiła funkcjonariuszy o pomoc w ustaleniu tożsamości pasażerki, kiedy pociąg zatrzyma się na dworcu PKP w Końskich.

Na miejsce zostali skierowani dzielnicowi, którzy ustalili, że pociągiem podróżuje 48-letnia kobieta, próbująca w ten sposób przetrwać mrozy panujące na zewnątrz. Z uwagi na fakt, że warunki atmosferyczne stanowią realne zagrożenie dla osób w kryzysie bezdomności, mundurowi otoczyli opieką 48-latkę, z którą udali się do MGOPS w Końskich, a następnie przy pomocy pracownic socjalnych zorganizowali jej miejsce w schronisku dla osób bezdomnych. Dzięki zaangażowaniu służb kobieta będzie mogła spędzić okres zimowy w bezpiecznym miejscu.

Zimne noce i temperatury poniżej zera stanowią szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia osób w kryzysie bezdomności. Apelujemy o czujność i zainteresowanie się tymi, którzy w tym okresie nie mają schronienia i którym grozi wychłodzenie. Nie bądźmy obojętni wobec osób, które zwłaszcza teraz mogą potrzebować naszej pomocy.