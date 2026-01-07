Znęcał się nad matką, zaatakował nożem policjanta. 41-latek tymczasowo aresztowany Data publikacji 07.01.2026 Powrót Drukuj Policjanci zatrzymali 41-letniego mieszkańca gminy Izbica podejrzanego o znęcanie się fizyczne i psychiczne nad swoją 74-letnią matką. Podczas interwencji mężczyzna zachowywał się agresywnie i zaatakował policjanta nożem. Został obezwładniony i zatrzymany. Usłyszał zarzuty znęcania się nad osobą najbliższą, stosowania przemocy w celu wymuszenia określonego zachowania oraz czynnej napaści na policjanta. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

W niedzielę, 4 stycznia 2026 r., 74-letnia mieszkanka gminy Izbica złożyła zawiadomienie, z którego wynikało, że jest ofiarą znęcanie się. Policjanci zatrzymali 41-letniego syna kobiety. Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna znęcał się nad matką fizycznie i psychicznie. Wszczynał awantury domowe, podczas których bił kobietę rękami po ciele, a także kierował wobec niej groźby pozbawienia życia i spalenia.

W trakcie interwencji 41-latek zachowywał się agresywnie. Podczas zatrzymania zamachnął się na jednego z policjantów trzymanym w ręku nożem. Funkcjonariusze obezwładnili mężczyznę i go zatrzymali. Sprawca był trzeźwy. Został osadzony w policyjnym areszcie.

Następnego dnia mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury w Zamościu, gdzie usłyszał zarzuty znęcania się nad osobą najbliższą, stosowania przemocy wobec matki w celu wymuszenia określonego zachowania oraz czynnej napaści na policjanta.

Policjanci wraz z prokuratorem wystąpili z wnioskiem do sądu o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku. 41-latek najbliższe 3 miesięcy spędzi w areszcie. Za popełnione przestępstwa mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Lublinie / kc)

