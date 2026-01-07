Policja zatrzymała 25-latkę. Podrabiała dokumenty i wyłudziła blisko 45 tysięcy złotych Data publikacji 07.01.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji II w Sosnowcu zakończyli sprawę dotyczącą podrabiania dokumentów oraz wyłudzania świadczeń emerytalnych, które powinny były trafić do innych osób. Mundurowi ustalili kobietę odpowiedzialną za ten proceder. Okazała się nią 25-latka, o której losie zadecyduje teraz sąd.

Sosnowieccy policjanci zatrzymali 25-latkę odpowiedzialną za podrabianie dokumentów oraz oszustwa. Z ustaleń śledczych wynika, że w latach 2022–2024 kobieta wielokrotnie podrabiała podpisy różnych osób na dokumentach, które następnie przedkładała jako autentyczne w zakładzie ubezpieczeń społecznych. Na tej podstawie pieniądze z tytułu świadczeń emerytalnych wpływały na podane przez nią konto. Policjanci ustalili, że kobieta pod pretekstem pomocy swojej babci w jej miejscu pracy, pozyskiwała dane osób starszych, które następnie wykorzystywała.

Dzięki skrupulatnej pracy policjanci z Komisariatu Policji II w Sosnowcu ustalili, kto stoi za tym procederem. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na ogłoszenie 25-latce łącznie 19 zarzutów. Sześć z nich dotyczyło podrobienia dokumentów, natomiast trzynaście zarzutów za popełnione oszustwa.

W wyniku przestępczej działalności kobieta wyłudziła łącznie blisko 45 tysięcy złotych.

Za przestępstwo podrobienia dokumentów grozi jej kara do 5 lat pozbawienia wolności, natomiast za oszustwa nawet do 8 lat więzienia. O dalszym losie 25-latki zdecyduje sąd.