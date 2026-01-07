Gdyńscy kryminalni zatrzymali grupę włamywaczy Data publikacji 07.01.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni zatrzymali grupę trzech mężczyzn, którzy włamali się do jednego z domów w Chwaszczynie.

Do zdarzenia doszło w sobotę 3 stycznia. Przestępcy dostali się do wnętrza domu przy ul. Oliwskiej, wyważając okno balkonowe. Jak się później okazało, zrabowali stamtąd biżuterię o wartości ponad 10 tys. złotych. Po włamaniu odjechali zaparkowanym nieopodal samochodem. Nie zdawali sobie jednak sprawy z tego, że zostali już namierzeni przez gdyńskich kryminalnych.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni pracowali nad tą grupą od pewnego czasu. Wiedzieli, że tego dnia dojdzie do włamania, nie było jednak wiadomo gdzie dokładnie to nastąpi. Do współpracy zaprosili funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku, z którymi postanowili wspólnie się na nich zasadzić. W efekcie, gdy włamywacze odjeżdżali z miejsca zdarzenia, jechał już za nimi nieoznakowany radiowóz. Sprawcy bardzo szybko przemieszczali się w kierunku Gdyni, poproszono więc o wsparcie funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego. Mężczyźni próbowali po drodze pozbyć się m.in. skradzionej biżuterii, wyrzucając ją przez okno. Nie uszło to jednak uwadze policjantów i wszystkie przedmioty zostały znalezione, a następnie zabezpieczone.

Pościg za włamywaczami ostatecznie zakończył się na Grabówku, gdzie zatrzymano samochód wraz z dwoma włamywaczami. Byli to mieszkańcy Gdyni w wieku 44 i 49 lat. Trzeci z mężczyzn zdołał wcześniej zbiec. Nie uciekł jednak daleko, ponieważ dzięki współpracy z funkcjonariuszami z Komendy Miejskiej Policji z Bydgoszczy został zatrzymany następnego dnia. Okazał się nim być 43-letni Gdynianin.

Wszyscy mężczyźni usłyszeli zarzut dokonania wspólnie i w porozumieniu kradzieży z włamaniem. Sąd Rejonowy w Kartuzach zdecydował w poniedziałek o zastosowaniu wobec każdego z nich środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwo grozi im kara 10. lat więzienia.