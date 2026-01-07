Czujność i szybka reakcja policjanta po służbie. Zatrzymany kierowca taksówki, który był pod wpływem narkotyków Data publikacji 07.01.2026 Powrót Drukuj Mł. asp. Mateusz Biełuń zastępca dyżurnego komisariatu na Przymorzu, będąc poza służbą, wykazał się zdecydowaną reakcją, gdy zobaczył kierującego taksówką, który potrzebował pomocy. Mężczyzna zatrzymał pojazd na jezdni, a z jego ust wydobywała się wydzielina przypinająca krew. Policjant wspólnie ze znajomymi wyciągnął 32-latka z auta, ułożył w pozycji bezpiecznej, wezwał pogotowie i skoordynował zabezpieczenie miejsca zdarzenia. W międzyczasie funkcjonariusz nabrał podejrzeń, że kierowca taksówki może być pod wpływem narkotyków i przekazał o tym informacje kolegom z ruchu drogowego. W szpitalu od mężczyzny pobrano krew do badań, a w jego mieszkaniu funkcjonariusze znaleźli marihuanę.

2 stycznia br. przed północą mł. asp. Mateusz Biełuń, na co dzień zastępca dyżurnego komisariatu na Przymorzu, będąc poza służbą, wspólnie ze znajomymi szedł ulicą Grunwaldzką. W pewnym momencie funkcjonariusz zwrócił uwagę na stojącą na środkowym pasie jezdni taksówkę, która nie jechała pomimo zielonego światła. Z tyłu tego auta wybiegł pasażer, który w języku angielskim zaczął wołać o pomoc. Okazało się, że był to obywatel Serbii, który zamówił przejazd taksówką z Sopotu do Wrzeszcza.

Policjant natychmiast zareagował, podbiegł do Toyoty, a za jej kierownicą zobaczył mężczyznę, z którego ust razem ze śliną wydobywała się wydzielina przypinająca krew. Funkcjonariusz wspólnie ze znajomymi wyciągnął kierującego z samochodu, ułożył go w pozycji bezpiecznej, upewnił się, że ma drożne drogi oddechowe oraz zadzwonił na numer alarmowy. Czekając na pogotowie, młodszy aspirat Mateusz Biełuń kontrolował stan mężczyzny, który był zdezorientowany, nie odpowiadał na pytania, a jego źrenice wyglądały nienaturalnie. Policjant nabrał podejrzeń, że kierujący może być pod wpływem narkotyków i natychmiast powiadomił o tym kolegów z ruchu drogowego. Do czasu przyjazdu służb policjant zadbał o zabezpieczenie miejsca zdarzenia, korzystając z pomocy pracowników Centrali Ruchu Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku.

Policjanci ruchu drogowego ustalili, że kierującym Toyotą jest 32-latek z Gdyni, a zespół pogotowia badając kierującego, potwierdził, że może on być pod wpływem narkotyków. W szpitalu od mężczyzny pobrano krew do badań pod kątem obecności środków odurzających w organizmie. Policjanci zatrzymali mieszkańcowi Gdyni prawo jazdy, a jego pojazd odholowano. 32-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Podczas przeszukania jego mieszkania funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli 8 porcji marihuany. Podejrzany usłyszał zarzut za posiadanie narkotyków. Po uzyskaniu wyników badań krwi niewykluczone jest rozszerzenie zarzutów o kierowanie pojazdem pod wpływem środków odurzających.

Za kierowanie pojazdem pod wpływem narkotyków grozi do 3 lat pozbawienia wolności oraz sądowy zakaz kierowania pojazdami. Za posiadanie narkotyków grozi do 3 lat więzienia.