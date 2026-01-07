Szczęśliwy finał poszukiwań 35-latka Data publikacji 07.01.2026 Powrót Drukuj Suwalscy policjanci odnaleźli 35-latka. Odnaleziony przez policjantów mężczyzna przebywał na jednym z osiedli w Suwałkach. Cały i zdrowy wrócił do swojego domu.

Dyżurny suwalskiej komendy po godzinie 5 został poinformowany o zaginięciu 35-letniego mieszkańca Suwałk. Jak ustalili, mężczyzna po kłótni wyskoczył przez balkon. Ubrany jedynie w koszulkę i spodnie, nie miał też na sobie butów. Zaniepokojona rodzina zgłosiła ten fakt policjantom. Z informacji przekazanych przez najbliższych wynikało, że mężczyzna ma problemy zdrowotne. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli poszukiwania. Mundurowi "przeczesali" teren przyległy do miejsca zamieszkania zaginionego. Kolejne patrole sprawdzały ulice Suwałk, dworce, szpitale. Ogłoszono alarm w jednostce, a w poszukiwania zaangażowani byli wszyscy policjanci. Chwilę po 9 mundurowi zauważyli zaginionego obok jednego z bloków w centrum Suwałk. Mundurowi zaopiekowali się mężczyzną. Już po chwili 35-latek ogrzewał się w ciepłym radiowozie. Całe szczęście tym razem pomoc przyszła w porę. Odnaleziony mieszkaniec Suwałk trafił pod opiekę rodziny.

Policjanci apelują, aby w przypadku zaginięcia osoby, w szczególności mającej problemy zdrowotne, osoby starszej, niepełnosprawnej lub dziecka, jak najszybciej powiadomić służby ratunkowe. W takich sytuacjach każda chwila zwłoki działa na niekorzyść zaginionego. Im szybsze powiadomienie służb, tym większe prawdopodobieństwo, że osoba zaginiona cała i zdrowa powróci do domu.