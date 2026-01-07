Podziękowania dla dzielnicowego z Łochowa za reakcję na krzywdę zwierząt Data publikacji 07.01.2026 Powrót Drukuj Na skrzynkę mailową Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy wpłynęły podziękowania dla dzielnicowego z Łochowa, młodszego aspiranta Roberta Rybickiego za jego postawę podczas czynności związanych ze skrajnie zaniedbanymi psami i kotami. Jak podkreśla autorka, funkcjonariusz z pełnym profesjonalizmem, a przede wszystkim empatią i zrozumieniem zareagował na cierpienie zwierząt, ale też nie pozostał obojętny na los właścicielki, która potrzebowała specjalistycznej pomocy i zaangażowania innych podmiotów. Postawa policjanta została przez nią zauważona i doceniona.



Podziękowania dla dzielnicowego z Łochowa młodszego aspiranta Roberta Rybickiego

Serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za zaangażowanie i profesjonalne podejście do realizacji czynności służbowych, a także empatię i zrozumienie wykazane przez młodszego aspiranta Roberta Rybickiego trafiły na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy młodszego inspektora Mariusza Gaika.

Przesłane zostały przez Panią Inspektor z bydgoskiego oddziału Krajowego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. W formie wdzięczności za okazany szacunek i profesjonalne podejście napisała:

Szanowny Panie Komendancie,

pragnę złożyć na Pana ręce serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania dla pracy Pana Dzielnicowego, mł. asp. Roberta Rybickiego, za jego postawę podczas niedawnej interwencji w miejscowości Łochowo.

Interwencja dotyczyła zabezpieczenia znacznej liczby zwierząt - 7 psów oraz 11 kotów. Chciałabym podkreślić, że Pan Robert wykazał się nie tylko pełnym profesjonalizmem, ale przede wszystkim wyjątkową empatią i zrozumieniem dla cierpienia zwierząt.

To, co zasługuje na szczególne wyróżnienie, to fakt, że Pan Robert nie ograniczył się jedynie do procedur. Aktywnie zaangażował się w pomoc i „walkę" o wsparcie dla właścicielki tych zwierząt, wykazując się ludzkim podejściem, które w dzisiejszych czasach spotyka się niezwykle rzadko.

Taka postawa buduje ogromne zaufanie do Policji i jest wzorem do naśladowania dla innych funkcjonariuszy. Pan Robert Rybicki udowodnił, że jest nie tylko świetnym policjantem, ale przede wszystkim człowiekiem o wielkim sercu, dla którego los słabszych istot nie jest obojętny.

Uprzejmie proszę o dołączenie niniejszych podziękowań do akt osobowych Pana Dzielnicowego oraz o przekazanie mu słów naszego głębokiego szacunku.

Cała sytuacja miała miejsce w ubiegły piątek, 02.01.2026 r., w Łochowie. Wówczas dzielnicowy, wspólnie z patrolem z białobłockiego komisariatu, realizował swoje czynności w podległym rejonie i skierował swe kroki do kobiety mogącej potrzebować pomocy, a do tego mającej trzymać zwierzęta w złych warunkach. To, co zobaczył w jej domu zszokowało go. Nie zwlekając powiadomił odpowiednie służby, zarówno te, którym nie jest obojętny los zwierząt, ale również inne mające w zakresie obowiązków zajęcie się sprawą właścicielki czworonogów. W efekcie inspektorzy Krajowego Inspektoratu Ochrony Zwierząt zabezpieczyli łącznie 18 zaniedbanych psów i kotów, które trafiły pod opiekę schroniska w Bydgoszczy.

Bydgoscy policjanci każdego dnia z zaangażowaniem wypełniają swoje obowiązki, nie oczekując w zamian słów uznania. Jednak te kilka miłych zdań doceniających pracę młodszego aspiranta Roberta Rybickiego z pewnością będzie dla niego cenną nagrodą za wzorową postawę, a zarazem motywacją do dalszej służby.