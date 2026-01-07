Seria podpaleń przerwana. Policjanci zatrzymali podejrzanego. Nie tylko to miał na sumieniu - Aktualności - Policja.pl

Seria podpaleń przerwana. Policjanci zatrzymali podejrzanego. Nie tylko to miał na sumieniu

Data publikacji 07.01.2026
Nowy Rok rozpoczął się od przełomu w sprawie serii podpaleń samochodów w pobliżu osiedla Maltańskiego. Policjanci z Komisariatu Policji Poznań – Nowe Miasto zatrzymali 28-letniego mężczyznę podejrzanego o zniszczenie łącznie aż ośmiu samochodów. Odpowie także za kradzież pojazdu. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Do serii niebezpiecznych zdarzeń doszło na przełomie Sylwestra i Nowego Roku w rejonie osiedla Maltańskiego przy ulicy Warszawskiej w Poznaniu. Według ustaleń śledczych, siedem pojazdów zostało tam celowo podpalonych w krótkim odstępie czasu. Jedno podpalenie miało miejsce dwa miesiące wcześniej, w listopadzie 2025 r.

Kryminalni od pierwszych chwil intensywnie pracowali nad tą sprawą. Analiza zapisów monitoringu, zabezpieczonych śladów oraz zebranych informacji operacyjnych pozwoliła śledczym na odtworzenie przebiegu zdarzeń i wytypowanie osoby podejrzanej. Efektem tych działań było zatrzymanie 28-letniego mężczyzny w miniony poniedziałek, 5 stycznia br..

Jak ustalili policjanci, tego samego dnia mężczyzna miał również skraść samochód zaparkowany przy ulicy Warszawskiej. Pojazd został szybko odnaleziony i zabezpieczony przez funkcjonariuszy.

Podejrzany trafił do policyjnego aresztu. W prokuraturze usłyszy zarzuty uszkodzenia mienia poprzez podpalenie aut oraz kradzieży pojazdu. Za popełnione czyny grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Poznaniu / mw)

