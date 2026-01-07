Nietrzeźwy kierowca z 2 promilami zaatakował policjantów Data publikacji 07.01.2026 Powrót Drukuj Ponad 2 promile alkoholu w organizmie, cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami, agresja wobec policjantów i groźby pozbawienia życia. Tak w skrócie można opisać interwencję z udziałem nietrzeźwego 41-latka, który podczas interwencji zaatakował namysłowskich policjantów ruchu drogowego. Kierowca fiata usłyszał już zarzuty, za które grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

5 stycznia do Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie wpłynęło zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego kierującego, który miał poruszać się fiatem na terenie jednej z miejscowości w gminie Namysłów. Na miejsce natychmiast skierowani zostali policjanci ruchu drogowego, którzy po krótkim patrolu zauważyli wskazany w zgłoszeniu pojazd i zatrzymali go do kontroli drogowej.

Za kierownicą fiata siedział 41-letni mężczyzna, a na miejscu pasażera znajdował się 38-letni mężczyzna. Funkcjonariusze przebadali kierującego na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badanie wykazało blisko 2 promile alkoholu w organizmie.

W momencie poinformowania o wyniku badania kierujący stał się agresywny i wulgarny wobec interweniujących policjantów. Mężczyzna nie reagował na wydawane polecenia, zaczął szarpać funkcjonariuszy, uderzył jednego z nich pięścią i kierował wobec mundurowych groźby pozbawienia życia. W związku z realnym zagrożeniem policjanci zmuszeni byli do użycia środków przymusu bezpośredniego i obezwładnili mężczyznę, a następnie założyli mu kajdanki.

Podczas dalszych czynności policjanci sprawdzili dane kierującego w policyjnych systemach informatycznych. Okazało się, że 41-letni mieszkaniec województwa opolskiego ma cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Pojazd, którym się poruszał, został zabezpieczony i odholowany na parking strzeżony, natomiast mężczyźnie zatrzymano niemieckie prawo jazdy.

Następnego dnia, po wytrzeźwieniu, z mężczyzną wykonano czynności procesowe. Usłyszał zarzuty dotyczące kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, znieważenia funkcjonariuszy publicznych, kierowania gróźb karalnych w celu zmuszenia policjantów do odstąpienia od czynności służbowych oraz naruszenia ich nietykalności cielesnej. Podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów, jednak odmówił składania wyjaśnień.

O dalszym losie mężczyzny zdecyduje sąd. Przypominamy, że za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Taka sama kara przewidziana jest za kierowanie gróźb karalnych, naruszenie nietykalności cielesnej oraz znieważenie funkcjonariusza publicznego.