Dzielnicowy zatrzymał blisko 100 poszukiwanych osób Data publikacji 07.01.2026

Do policjantów z mikołowskiej komendy każdego dnia wpływają nakazy doprowadzenia osób i listy gończe za sprawcami przestępstw, które realizują policjanci podczas swojej codziennej służby. To jak są skuteczni, każdego dnia udowadnia dzielnicowy z Mikołowa, który dzięki bardzo dobrej pamięci oraz doskonałej znajomości swojego rejonu służbowego w 2025 roku zatrzymał 97 osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości.

Do policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie każdego dnia wpływają nakazy doprowadzenia osób i listy gończe za sprawcami przestępstw i wykroczeń, które m.in . są realizowane przez dzielnicowych podczas codziennej służby. Powodem ukrywania się osób poszukiwanych przed wymiarem sprawiedliwości jest głównie chęć uniknięcie kary, a tym samym odpowiedzialności za popełnione przestępstwa.

Policjanci codziennie zapoznają się z wizerunkami osób, które są podejrzane o różnego rodzaju przestępstwa. Zatrzymywaniem osób poszukiwanych zajmują się również dzielnicowi. Wśród nich są tacy, którzy mają bardzo dobrą pamięć wzrokową oraz doskonałe rozpoznanie w swoim rejonie służbowym. Dzięki temu mundurowi z łatwością rozpoznają poszukiwanych nawet w sytuacji mijania takiej osoby na ulicy. Takim funkcjonariuszem jest właśnie dzielnicowy mikołowskiej komendy asp.szt. Piotr Haśnik, który w ubiegłym roku zatrzymał 97 poszukiwanych osób głównie na podstawie sądowych nakazów doprowadzenia oraz 8 listów gończych. Większość poszukiwanych osób trafiła do zakładów karnych.

Przypominamy, że każdy może pomóc w schwytaniu osoby, która ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości. Zachęcamy do zapoznania się z aktualną listą osób poszukiwanych "Poszukiwani", informacje na ich temat można anonimowo przekazać za pośrednictwem internetu, poprzez zakładkę "Zgłoś poszukiwanego". Warto też przypomnieć, że osoby ukrywające poszukiwanych muszą liczyć się z odpowiedzialnością karną. Ukrywanie takiej osoby jest przestępstwem i grozi za to nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

