Jechał mimo zakazu – usłyszał wyrok w trybie przyspieszonym Data publikacji 07.01.2026 Powrót Drukuj 70-letni mieszkaniec powiatu wschowskiego kierował samochodem, lekceważąc orzeczony wcześniej sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Mężczyzna został zatrzymany w środę (7 stycznia) podczas kontroli prowadzonych w ramach akcji „Trzeźwość”. Z uwagi na fakt, że kierujący nie zastosował się zakazu, policjanci podjęli decyzję o wdrożeniu trybu przyspieszonego.

W środę (7 stycznia) policjanci ze wschowskiej drogówki prowadzili poranne kontrole trzeźwości. Podczas jednej z nich rozpoznali osobę z aktywnym sądowym zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych. Po sprawdzeniu kierującego w systemach, potwierdziło się, że 70-late wsiadł za kierownicę pomimo orzeczonego przez wschowski sąd zakazu kierowania. W związku z tym wobec mężczyzny zastosowano procedurę trybu przyspieszonego. Zakłada, on że sprawca przestępstwa zostaje zatrzymany, a następnie w ciągu 48 godzin staje przed wymiarem sprawiedliwości. W tym przypadku działania przebiegły niezwykle sprawnie. 70-latek prosto z drogi trafił do policyjnego aresztu, a po zakończeniu niezbędnych czynności jeszcze tego samego dnia został doprowadzony na salę rozpraw, gdzie usłyszał wyrok. Tak szybka reakcja organów ścigania ma na celu natychmiastowe ukaranie osób, które wykazują rażące lekceważenie dla porządku prawnego.

Kierowcy decydujący się na jazdę mimo sądowych zakazów stanowią ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Częstsze stosowanie trybu przyspieszonego, wynikającego bezpośrednio z przepisów Kodeksu postępowania karnego, jest odpowiedzią na niepokojący wzrost liczby tego typu przestępstw. Policja wyraźnie zaznacza, że w takich przypadkach nie ma miejsca na taryfę ulgową, a każdy, kto łamie prawo, musi liczyć się z nieuchronnymi i błyskawicznymi konsekwencjami karnymi

(KWP w Gorzowie Wielkopolskim /awb)