Kampania INTERPOLU „Pamiętamy o poległych funkcjonariuszach - Remembering Fallen Officers” Data publikacji 07.01.2026 Powrót Drukuj Kampania „Pamiętamy o poległych funkcjonariuszach - Remembering Fallen Officers” potrwa do 7 marca 2026 r., który ustanowiony został przez INTERPOL Międzynarodowym Dniem Pamięci o Poległych Policjantach. W tym dniu minutą ciszy na całym świecie oddany zostanie hołd tym, którzy działając w ochronie życia i zdrowia obywateli, zginęli w czasie służby. To dzień refleksji, wdzięczności i hołdu tym, którzy oddali swoje życie, dbając o bezpieczeństwo społeczeństw na całym świecie.

W nadchodzących tygodniach za pośrednictwem kont społecznościowych INTERPOL będzie udostępniał zdjęcia i historie wraz z refleksjami policjantów z całego świata na temat tego, co oznacza dla nich policyjna służba. Jest to także okazja do zwrócenia uwagi na wyzwania i zagrożenia, z jakimi na co dzień mierzą się funkcjonariusze.

W tym roku 7 marca, wieczorem, w hołdzie składanym Koleżankom i Kolegom, którzy odeszli na wieczną wartę, w imieniu globalnej społeczności policyjnej INTERPOL uruchomi także inicjatywę oświetlenia w kolorze niebieskim siedzib Policji i niektórych z najbardziej rozpoznawalnych zabytków na świecie. Tego dnia flagi wywieszone zostaną do połowy masztów.

Od mostów i zabytków po miejsca pamięci i miejsca światowego dziedzictwa UNESCO, panoramy miast zostaną przekształcone w symbole jedności i pamięci, a hołd przeniesie się przez kolejne strefy czasowe.

Obchody tego dnia organizowane są w wielu krajach i przybierają różne formy - od oficjalnych uroczystości, przez chwile ciszy, aż po symboliczne gesty, takie jak zapalanie zniczy czy składanie kwiatów pod pomnikami poległych policjantów. Do tej międzynarodowej kampanii obok innych krajów, włącza się również polska Policja.

W hołdzie składanym Koleżankom i Kolegom, którzy odeszli na wieczną wartę, co roku podczas ogólnokrajowych obchodów święta Policji odbywa się ceremonia odsłonięcia kolejnych tabliczek epitafijnych na Tablicy Pamięci oraz wpięcia nowych kart do Księgi Pamięci.

W Komendzie Głównej Policji założona została Księga pamięci, gdzie znajdują się nazwiska i sylwetki funkcjonariuszy, którzy w obronie innych oddali własne życie. Rodzinom i jednostkom, w których służbę pełnili polegli funkcjonariusze, przekazywane są karty pamięci prezentujące ich sylwetki i kopie rozkazów Komendanta Głównego Policji. To szczególnie wzruszający i podniosły moment dla całej policyjnej formacji. Poprzez swoją obecność tutaj, pochylenie głów przed tabliczkami epitafijnymi z nazwiskami poległych policjantów oraz modlitwę, policyjny świat oddaje hołd i podkreśla swoje zobowiązanie do zachowania pamięci o tych wszystkich policjantach, którzy działając w ochronie zdrowia i życia obywateli zapłacili w służbie najwyższą cenę i słowa roty ślubowania wypełnili do końca.

Środowisko policyjne czci pamięć i oddaje hołd poległym składając kwiaty, zapalając znicze i wystawiając posterunki honorowe przed obeliskiem „Poległym Policjantom - Rzeczpospolita Polska” znajdującym się przed budynkiem Komendy Głównej Policji. Tam złożona jest urna z prochami policjantów, którzy na mocy rozkazu z 5 marca 1940 roku, podpisanego przez Józefa Stalina, zostali zamordowani przez NKWD i pogrzebani w Miednoje.

Środowisko policyjne od wielu lat aktywnie wspiera też rodziny poległych funkcjonariuszy np. poprzez Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Zaangażowanie to wyraża się w stałych, comiesięcznych wpłatach na konto Fundacji, ale także poprzez organizację inicjatyw charytatywnych, których celem jest zebranie tak potrzebnych środków finansowych.

Tablica Pamięci ku czci Poległych Policjantów powinna być pusta, nie powinno być tam żadnego nazwiska - jednak służba i zawód policjanta należy do jednych z najniebezpieczniejszych. Każdego roku tysiące policjantów na całym świecie traci życie w trakcie swoich obowiązków. Dlatego pamięć o tych wszystkich, którzy zginęli nigdy nie zaginie, podobnie jak i pamięć o policjantach z całego świata, którzy ratując innych, sami oddali swoje życie.