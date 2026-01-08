Dzięki czujności dzielnicowych uratowano życie mężczyzny Data publikacji 08.01.2026 Powrót Drukuj Dzięki profesjonalizmowi i właściwej ocenie sytuacji przez dzielnicowych z Komisariatu Policji Szczecin - Niebuszewo, mężczyzna znajdujący się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia otrzymał na czas niezbędną pomoc medyczną.

Do zdarzenia doszło w godzinach nocnych z wtorku na środę, kiedy funkcjonariusze wracali do komisariatu po zakończonych czynnościach służbowych. Ich uwagę zwrócił nieprawidłowo zaparkowany pojazd znajdujący się w pobliżu jednostki. W środku, na miejscu kierowcy, siedział mężczyzna, którego zachowanie od początku wzbudziło niepokój policjantów.

Podczas rozmowy funkcjonariusze zauważyli, że mężczyzna wypowiada się w sposób nielogiczny, jest wyraźnie splątany i ma trudności z właściwą oceną sytuacji. Przeprowadzone badanie na zawartość alkoholu w organizmie wykazało, że był on całkowicie trzeźwy. Ten fakt stanowił dla policjantów wyraźny sygnał, że przyczyną nietypowego zachowania może być nagłe pogorszenie stanu zdrowia.

Niezwłocznie na miejsce wezwano Zespół Ratownictwa Medycznego. Ratownicy po przeprowadzeniu badań stwierdzili u mężczyzny stan hiperglikemii, który stanowił poważne zagrożenie dla jego życia. Dzięki szybkiej reakcji służb mężczyzna został przetransportowany do szpitala, gdzie otrzymał specjalistyczną pomoc i dalszą opiekę medyczną.

To zdarzenie po raz kolejny pokazuje, jak istotna w codziennej służbie policjantów jest czujność, empatia oraz umiejętność właściwej oceny sytuacji. Dzielnicowi z Komisariatu Policji Szczecin - Niebuszewo udowodnili, że policyjna służba to nie tylko reagowanie na przestępstwa, ale również realna troska o zdrowie i życie mieszkańców. Dzięki ich zdecydowanemu i odpowiedzialnemu działaniu nie doszło tragedii.