Podał się za lekarza i chciał zapłaty za zabieg. Senior uwierzył i stracił 100 tysięcy złotych Data publikacji 08.01.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Dzierżoniowa przyjęli zawiadomienie dotyczące oszustwa - niestety tym razem ofiarą padł 84-latek. Okazało się, że w wyniku działania przestępców podających się w rozmowie telefonicznej za ordynatora lokalnego szpitala senior stracił 100 tysięcy złotych. Policjanci apelują do wszystkich Dolnoślązaków o systematyczne prowadzenie rozmów z seniorami o możliwym zagrożeniu ze strony oszustów. Wspólnie zadbajmy o to, by jesień życia członków naszych rodzin przebiegała w spokoju i bezpieczeństwie. Przestępcy wykorzystują emocje, strach o zdrowie najbliższych oraz zaufanie do personelu medycznego, doprowadzając do utraty znacznych kwot pieniędzy, szczególnie przez osoby starsze.

We wtorek, 6 stycznia 2026 roku, do 84-latka zadzwonił na telefon stacjonarny mężczyzna, który przedstawił się jako ordynator szpitala. Podczas rozmowy mężczyzna poinformował seniora, że jego córka jest w bardzo ciężkim stanie, wręcz jest umierająca, a jedyną szansą na ratunek jest natychmiastowe podanie bardzo drogiego leku lub szczepionki. Rozmowa została poprowadzona w sposób celowo wywołujący silne emocje i poczucie presji czasu. Oszust przekonywał, że brak szybkiej decyzji może doprowadzić do śmierci córki mężczyzny. Senior, działając w strachu i trosce o bliską osobę, przekazał na klatce schodowej swojego budynku młodej kobiecie kwotę 80 tysięcy złotych.

Po około godzinie oszust ponownie skontaktował się z pokrzywdzonym, informując, że przekazana suma jest niewystarczająca. Tym razem 84-latek przekazał kolejne 20 tysięcy złotych mężczyźnie, który zgłosił się po pieniądze. Łączna strata wyniosła 100 tysięcy złotych.

Dopiero po chwili senior zadzwonił do bliskich, aby dopytać o szczegóły operacji i dowiedział się, że wszystko co przedstawił mu rzekomy lekarz było kłamstwem, a on został oszukany.

Apelujemy o ostrożność w kontaktach z osobami, których nie znamy. Nasza czujność i ograniczone zaufanie mogą uchronić nas przed nieuczciwymi ludźmi, którzy próbują wyłudzić pieniądze. Gdy nagle żądają od nas pieniędzy i mamy podejrzenie, że może to być oszustwo, poinformujmy o tym Policję dzwoniąc pod numer alarmowy 112.