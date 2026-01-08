Areszt za usiłowanie zabójstwa Data publikacji 08.01.2026 Powrót Drukuj Augustowscy policjanci zatrzymali 41- letniego mężczyznę podejrzanego o usiłowanie zabójstwa swojej 6-letniej córki. 41-latek w Prokuraturze Rejonowej w Augustowie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, a następnie na wniosek prokuratora został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje nawet dożywocie.

Dyżurny augustowskiej komendy otrzymał zgłoszenie o ataku ojca na dziecko z użyciem noża. Na miejsce natychmiast skierowano policyjny patrol, który ustalił, że 41-letni mężczyzna przyszedł do mieszkania byłej partnerki, w którym przebywały jego dzieci. Wizyta mężczyzny nie wzbudziła niepokoju kobiety, gdyż mężczyzna regularnie przychodził w odwiedziny. Znajdując się w mieszkaniu 41-latek chwycił nóż kuchenny i zaatakował swoją 6-letnią córkę. Matka dziecka próbowała powstrzymać mężczyznę, lecz ten zdołał wbić dziecku nóż w plecy, po czym kobieta wraz z dziećmi uciekła z mieszkania.

41-letni mężczyzna zamknął się w jednym z pomieszczeń i nie chciał otworzyć drzwi dlatego funkcjonariusze weszli do środka siłą. Mężczyzna został zatrzymany, a ranna dziewczynka trafiła do szpitala.

W Prokuraturze Rejonowej w Augustowie zatrzymany usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 6-latki. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące i z uwagi na swój stan osadzony w zakładzie psychiatrycznym. Zgodnie z kodeksem karnym grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Obecnie dziewczynka znajduje się już w domu pod opieką matki.

( KWP w Białymstoku / mw)