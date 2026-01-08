Krakowscy policjanci zatrzymali dwóch dilerów i zabezpieczyli prawie 100 kg narkotyków Data publikacji 08.01.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Krakowie zatrzymali dwóch dilerów, u których zabezpieczyli łącznie prawie 100 kg narkotyków o szacunkowej wartości czarnorynkowej około 3,5 mln zł. 25-latek odpowie za przemyt zakazanych substancji, udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz posiadanie m.in. 60 kg marihuany, ponad 3,5 kg mefedronu oraz 60 g kokainy. Jego 27-letni znajomy jest podejrzany o posiadanie znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych.

Krakowscy policjanci zwalczający przestępczość narkotykową przeprowadzili w ostatnim czasie szereg realizacji wymierzonych w podziemie narkotykowe. Pod koniec grudnia śledczy wpadli na trop kolejnych osób zajmujących się przemytem i handlem narkotykami.

29 grudnia ub.r. policjanci ustalili operacyjnie, że w rejonie jednego z nowohuckich osiedli znajduje się miejsce, w którym magazynowane są znaczne ilości narkotyków. W związku z tym funkcjonariusze pojechali w wytypowany rejon i w trakcie prowadzonych działań zatrzymali na gorącym uczynku 25-latka, kiedy wnosił pakunki do samochodu. Jak się okazało, zabezpieczone pudełka zawierały środki odurzające i substancje psychotropowe. Kryminalni następnie udali się w kolejne wytypowane miejsca, gdzie również ujawniono znaczne ilości narkotyków. Łącznie policjanci zabezpieczyli prawie 60 kg marihuany, ponad 3,5 kg mefedronu, niemal 280 gramów haszyszu oraz ponad 60 gramów kokainy.

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, gdzie przeprowadzono z jego udziałem czynności procesowe. Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przemytu międzynarodowego oraz udziału w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych. Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Nowej-Huty i zastosował wobec zatrzymanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Tego samego dnia śledczy weszli też do jednego z podgórskich mieszkań, gdzie zatrzymali 27-letniego mężczyznę. W pomieszczeniach, które użytkował, kryminalni znaleźli i zabezpieczyli m.in. ponad 200 gramów marihuany, prawie 300 gramów haszyszu i ponad 130 gramów mefedronu. W wyniku prowadzonych czynności funkcjonariusze ujawnili ponad 120 tys. złotych, telefony komórkowe oraz specjalistyczne młynki. 27-latek został zatrzymany i przewieziony do policyjnej jednostki. Odpowie on za posiadanie znacznych ilości narkotyków. Decyzją Prokuratury Rejonowej dla Krakowa-Nowej Huty wobec mężczyzny zastosowano środki wolnościowe w postaci policyjnego dozoru, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju.

Kontynuując czynności w tej sprawie, 3 stycznia br., policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie zabezpieczyli kolejne ponad 30 kilogramów marihuany.

27-latkowi za posiadanie znacznych ilości środków odurzających grozi do 10 lat więzienia. 25-latek za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przemycie transgranicznym oraz obrocie znacznymi ilościami środków psychotropowych oraz odurzających celem dalszej dystrybucji może trafić „za kratki” nawet na 20 lat.