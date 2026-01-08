Pożar w Płocku. Szybka akcja policjantów i strażaków Data publikacji 08.01.2026 Powrót Drukuj Płoccy policjanci pomagali w ewakuacji osób z palącego się budynku, gdzie przedwczoraj, 06.01.br. wybuchł pożar w mieszkaniu na drugim piętrze. W akcji udział wzięło 18 funkcjonariuszy, którzy nie tylko zabezpieczali teren, ale aktywnie wspierali mieszkańców w trudnych chwilach. Mundurowi wyprowadzili na zewnątrz ponad 20 osób, udostępnili radiowozy jako tymczasowe schronienie w mroźny wieczór, pomagali wynosić najpotrzebniejsze rzeczy. Wczoraj, 07.01.br. śledczy wraz z biegłym z zakresu pożarnictwa prowadzili oględziny, aby ustalić przyczynę pożaru.

6 stycznia br. około godz. 18.40 w jednym z mieszkań na drugim piętrze budynku przy ulicy 3 Maja w Płocku doszło do pożaru. Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowane zostały służby ratunkowe, w tym policjanci, straż pożarna oraz pogotowie ratunkowe.

W działaniach brało udział 18 funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji w Płocku oraz oficer kontrolny płockiej komendy, kom. Piotr Żabka.

Policjanci nie tylko zabezpieczali teren działań strażaków, ale aktywnie włączyli się w pomoc mieszkańcom. W obliczu gęstego dymu i szybko rozprzestrzeniającego się ognia brali udział w ewakuacji zagrożonego budynku. Na zewnątrz wyprowadzono ponad 20 osób, a 5 z nich trafiło do szpitala.

Mundurowi zapewnili schronienie ewakuowanym osobom udostępniając policyjne radiowozy. Funkcjonariusze udzielali wsparcia oraz dbali o bezpieczeństwo osób znajdujących się w rejonie zdarzenia.

Klatka, w której wybuchł pożar została wyłączona z użytkowania. Funkcjonariusze pomogli mieszkańcom zabrać najpotrzebniejsze rzeczy. Ewakuowane osoby znalazły schronienie u swoich bliskich.

Wczoraj, 07.01.br., odbyły się czynności mające na celu ustalenie przyczyn powstania pożaru. Przeprowadzono oględziny z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa.

( KWP w Radomiu / mw)