99 zarzutów dla nieuczciwego lekarza Data publikacji 08.01.2026 Powrót Drukuj 99 zarzutów usłyszał lekarz, który przez kilkanaście miesięcy poświadczał nieprawdę w dokumentacji medycznej pacjentek. Bez ich wiedzy wystawiał recepty na refundowany lek, mimo braku jakichkolwiek wskazań do jego stosowania. Sprawa trafiła już do sądu, a straty Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosły blisko 30 tysięcy złotych.

Policjanci, pod nadzorem prokuratury, zakończyli wielowątkowe śledztwo dotyczące nieuczciwego lekarza, który przez kilkanaście miesięcy dopuszczał się poważnych naruszeń prawa. Mężczyzna usłyszał łącznie 99 zarzutów, a pod koniec grudnia ubiegłego roku sprawa została skierowana do sądu.

Jak ustalili śledczy, od stycznia 2016 roku do kwietnia 2017 roku lekarz poświadczał nieprawdę w dokumentacji medycznej pacjentek. Bez ich wiedzy i zgody wystawiał recepty na lek przeciwzakrzepowy, wykorzystując ich dane osobowe. Jednocześnie w dokumentacji medycznej wpisywał nieprawdziwe informacje, sugerujące istnienie wskazań do stosowania tego preparatu, mimo że w rzeczywistości nie było ku temu żadnych podstaw medycznych.

W toku postępowania ustalono, że wystawione recepty nie trafiały do pacjentek, lecz były przekazywane osobom trzecim. Lek objęty był wysoką refundacją Narodowego Funduszu Zdrowia, przysługującą kobietom w ciąży. W wyniku tego procederu NFZ poniósł straty w wysokości blisko 30 tysięcy złotych.

Mężczyzna usłyszał łącznie 99 zarzutów, obejmujących między innymi poświadczanie nieprawdy w dokumentacji medycznej. 30 grudnia 2025 sprawa została skierowana do sądu. Na poczet przyszłych kar i grzywien zastosowano wobec oskarżonego zabezpieczenie majątkowe w wysokości 50 tysięcy złotych.

Za zarzucane czyny lekarzowi grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawą zajmie się teraz sąd, który oceni zgromadzony materiał dowodowy i zdecyduje o dalszych konsekwencjach prawnych.