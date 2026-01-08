Akt oskarżenia i zarzuty przeciwko trzem osobom za podrabianie i wprowadzenie do obrotu fałszywych pieniędzy Data publikacji 08.01.2026 Powrót Drukuj Śledczy ze Strzelec Krajeńskich skierowali do sądu akt oskarżenia dotyczący podrobienia i wprowadzenia do obrotu fałszywych banknotów. Zarzuty w tej sprawie usłyszeli dwaj mężczyźni w wieku 34 i 24 lat oraz 31-letnia kobieta. Policjanci zabezpieczyli kilkaset podrobionych banknotów oraz sprzęt służący do ich drukowania. 24-latek odpowie również za posiadanie narkotyków. Kryminalni znaleźli w jego mieszkaniu mefedron. Za podrabianie pieniędzy grozi nawet 25 lat pozbawienia wolności.

Podrabianie i wprowadzenie do obrotu fałszywych pieniędzy, to bardzo poważne przestępstwo określone w artykule 310 Kodeksu Karnego. Czyn taki jest zbrodnią, grozi za niego nawet 25 lat pozbawienia wolności. Dlatego istotne jest, aby przestępstwom takim zapobiegać. Jeżeli jednak już do nich dojdzie, policjanci starają się, aby nielegalny proceder jak najszybciej przerwać i pociągnąć do odpowiedzialności osoby stojące za fałszowaniem, czy wprowadzaniem do obrotu podrobionych pieniędzy.

Przykładem skutecznej pracy policjantów w tym zakresie, jest sprawa zatrzymania trzech osób przez kryminalnych ze Strzelec Krajeńskich przy współpracy z policjantami Komendy Miejskiej w Gorzowie. Funkcjonariusze dzięki wnikliwej i czasochłonnej pracy operacyjnej wpadli na trop osób zajmujących się właśnie podrabianiem pieniędzy, a następnie wprowadzaniem ich do obrotu. Falsyfikatami płacono na terenie Strzelec Krajeńskich.

W czerwcu ubiegłego roku do sprawy policjanci zatrzymali na terenie Gorzowa Wielkopolskiego i Strzelec Krajeńskich dwóch mężczyzn i kobietę. W jednym z mieszkań na terenie Gorzowa, mundurowi zabezpieczyli kilkaset podrobionych banknotów o różnych nominałach. Policjanci zabezpieczyli również sprzęt służący do drukowania falsyfikatów, arkusze papierów z nadrukowanymi banknotami przygotowane do wycięcia i mefedron.

Starszy mężczyzna i kobieta usłyszeli zarzuty dotyczące wprowadzenia do obrotu podrobionych pieniędzy. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast 24-latek usłyszał zarzuty podrabiania pieniędzy, wprowadzania ich do obrotu oraz posiadania narkotyków. Grozi mu nawet 25 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące.

Wielomiesięczna i żmuda praca kryminalnych i Prokuratury ze Strzelec Krajeńskich pozwoliła zebrać kompleksowy materiał dowodowy, dzięki któremu trafił do sądu akt oskarżenia przeciwko trzem wspomnianym osobom.