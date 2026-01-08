Policjant po służbie zatrzymał sprawcę kradzieży rozbójniczej Data publikacji 08.01.2026 Powrót Drukuj Ukradł artykuły spożywcze, a później zaatakował interweniującego pracownika sklepu. Zauważył to będący po służbie aspirant sztabowy Daniel Witkowski, policjant na co dzień służący w Toruniu. Wspólnie z ochroniarzem zatrzymali 41-latka i przekazali umundurowanemu patrolowi. Mężczyzna trafił do policyjnej celi, a za kradzież rozbójniczą grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjantem jest się przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. To stwierdzenie najtrafniej podsumowuje sytuację, do której doszło wczoraj, 07.01.2026 r., w Ciechocinku, w powiecie aleksandrowskim. Policjant toruńskiej komendy, aspirant sztabowy Daniel Witkowski, w czasie wolnym od służby, będąc na zakupach, zauważył, że klient zaatakował pracownika sklepu. Doszło pomiędzy nimi do szarpaniny, wskutek której ochroniarz został kilkukrotnie uderzony w twarz i klatkę piersiową.

Dzięki natychmiastowej reakcji policjanta, szybko udało się obezwładnić napastnika. Okazało się, że 41-letni mężczyzna próbował wyjść ze sklepu mając w koszyku artykuły spożywcze o wartości ponad 700 złotych. Za żaden z artykułów nie zapłacił.

Skierowany przez dyżurnego na miejsce patrol interwencyjny przejął zatrzymanego mężczyznę.

41-latek usłyszy zarzut kradzieży rozbójniczej, za co kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności.