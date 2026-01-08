74-latek otrzymał bezpieczny nocleg. Policyjna interwencja w opuszczonym domu Data publikacji 08.01.2026 Powrót Drukuj Dzięki zgłoszeniu mieszkańca Jarosławia policjanci udzielili pomocy 74-latkowi przebywającemu w opuszczonym domu. Ze względu na niskie temperatury mężczyzna, został przewieziony przez funkcjonariuszy do schroniska dla osób bezdomnych, gdzie otrzymał nocleg i niezbędną pomoc.

W okresie zimowym, gdy niskie temperatury stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i życia, policjanci podejmują liczne interwencje mające na celu pomoc osobom potrzebującym.

Jedna z takich interwencji miała miejsce wczoraj przed godz. 17.00, po zgłoszeniu mieszkańca Jarosławia. Mężczyzna poinformował funkcjonariuszy, że w jego opuszczonym domu, za jego zgodą, przebywa osoba bezdomna. Zgłaszający wyraził zaniepokojenie sytuacją mężczyzny z uwagi na zimową aurę i poprosił o ewentualne zapewnienie mu noclegu.

Na miejscu policjanci zastali 74-latka leżącego na tapczanie, ubranego w liczne warstwy odzieży i okrytego kilkoma kołdrami. Mężczyzna potwierdził, że jest mu zimno i poprosił o pomoc w znalezieniu bezpiecznego schronienia na noc.

Mundurowi przewieźli 74-latka do schroniska dla osób bezdomnych, gdzie otrzymał nocleg i niezbędną pomoc.

Policjanci przypominają, że reagowanie na los osób narażonych na wychłodzenie może uratować życie. Wystarczy jeden telefon na numer alarmowy 112, by pomoc przyszła na czas.