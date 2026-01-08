Policjanci przyjechali ratować mu życie, a on rzucił się na nich z nożem Data publikacji 08.01.2026 Powrót Drukuj 49-letni mieszkaniec Nowego Sącza usłyszał zarzut czynnej napaści przy użyciu niebezpiecznego narzędzia na interweniujących funkcjonariuszy Policji. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia, a decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Do zdarzenia doszło 4 stycznia br. w Nowym Sączu. Tego dnia, około godziny 14.00, sądeccy policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który miał zachowywać się irracjonalnie, a ponadto miał zamieścić w sieci nagranie sugerujące, że może chcieć targnąć się na swoje życie. We wskazane miejsce niezwłocznie został skierowany patrol. Policjanci udali się do klatki, w której miał przebywać Sądeczanin. Gdy mundurowi zapukali do drzwi mieszkania, otworzył je mężczyzna, który był bardzo agresywny. Wyczuwalna była od niego silna woń alkoholu, zachowywał się irracjonalnie. Groził im, wyzywał a w pewnym momencie wyciągnął nóż i rzucił się na policjantów. Napastnik został natychmiast obezwładniony i zatrzymany przez mundurowych. Po wizycie w szpitalu przewieziono go do sądeckiej komendy.

49-letni mieszkaniec Nowego Sącza usłyszał zarzut czynnej napaści na funkcjonariuszy przy użyciu niebezpiecznego narzędzia w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych i spowodowania u jednego z nich lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to przestępstwa grozi do 10 lat więzienia. Dodatkowo wobec mężczyzny sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.