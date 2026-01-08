Policjanci uratowali seniora przed zamarznięciem Data publikacji 08.01.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Dobrym Mieście odnaleźli mężczyznę, który utknął w zaspie śniegu kilkaset metrów od domu i nie mógł samodzielnie się z niej wydostać. 87-latek był bez obuwia. Temperatura jego ciała wynosiła 34 stopnie.

W piątek (2.01.2026 r.) około godz. 15:00 na numer alarmowy wpłynęło zgłoszenie, w którym starszy mężczyzna prosi o pomoc. Kontakt ze zgłaszającym był utrudniony. Miał przebywać w jednej z miejscowości na terenie gminy Jonkowo. Na interwencję wysłani zostali policjanci z Komisariatu Policji w Dobrym Mieście sierż . Michał Brojanowski i post. Paulina Zabłocka- Smułkowska. Funkcjonariusze pojechali we wskazany adres, ale nikogo nie było w domu. Zadzwonili więc na numer, z którego wpłynęło zgłoszenie. Odebrał starszy mężczyzna, który prosił o pomoc. Jak powiedział utknął w zaspie, nie wie gdzie jest, nie może się ruszać.

Policjanci natychmiast ruszyli na poszukiwania. Przez cały czas utrzymywali kontakt telefoniczny z mężczyzną. To było bardzo trudne zadanie. Około pół godziny później mundurowi zauważyli świeże ślady w wysokich zaspach śniegu. Postanowili iść w tamtym kierunku. Po kilkuset metrach zauważyli leżącego mężczyznę. 87-latek był zdezorientowany, miał drgawki, kontakt z nim był utrudniony. Senior nie miał butów. Jak powiedział zgubił je podczas czołgania się w śniegu. Policjanci udzielili mu pierwszej pomocy przedmedycznej, owinęli kocem termicznym i wezwali na miejsce załogę karetki pogotowia. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala na dalsze badania. Jak oświadczyli medycy - senior był bardzo wychłodzony, a temperatura jego ciała wynosiła 34 stopnie.

Dzięki zaangażowaniu, determinacji i zdecydowanym działaniom sierż. Michała Brojanowskiego i post. Pauliny Zabłockiej-Smułkowskiej, 87-latek otrzymał pomoc na czas, a jego życie zostało uratowane. Ta interwencja po raz kolejny pokazuje, jak ogromne znaczenie ma szybka reakcja i czujność służb. Policjanci każdego dnia realizują swoją misję - chronić życie i zdrowie ludzie, służyć pomocą i reagować tam, gdzie liczy się każda sekunda.