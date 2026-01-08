Dzielnicowi z Trzebiechowa odnaleźli mężczyznę śpiącego w lesie podczas mrozów Data publikacji 08.01.2026 Powrót Drukuj Dzielnicowy to szczególne policyjne stanowisko, często mówi się, że są policjantami pierwszego kontaktu. Od ich zaangażowania zależy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców danego rewiru. Taki funkcjonariusz ma wiele służbowych zadań, z których najważniejsze to rozpoznanie podległego terenu, rozmowy i spotkania z mieszkańcami, aby być blisko ważnych dla nich spraw. To właśnie dzięki takiemu zainteresowaniu dzielnicowi odnaleźli w lesie, w środę, 7 stycznia br., śpiącego na mrozie mężczyznę.

Dzielnicowy z Nietkowic zainteresował się losem 68-letniego mężczyzny, o którym wiedział, że nie ma stałego miejsca zamieszkania. Co pewien czas sprawdzał co się z nim dzieje, a gdy nie było go na służbie, inni funkcjonariusze pomagali mężczyźnie. W środę, 7 stycznia br., dzielnicowi z Trzebiechowa w związku z zapowiadanymi niskimi temperaturami w nocy postanowili sprawdzić sytuację 68-latka, czy ma gdzie się schronić. Gdy nie mogli go znaleźć, postanowili jeszcze sprawdzić pobliski las. Okazało się, że mężczyzna przebywał bez schronienia, w śpiworze rozłożonym bezpośrednio na ziemi, pomimo panujących trudnych warunków pogodowych i ujemnych temperatur.

Mężczyzna oświadczył, że nie potrzebuje żadnej pomocy i nie chciał opuścić miejsca w którym przebywał. Policjanci, biorąc pod uwagę zagrożenie dla życia i zdrowia mężczyzny podjęli decyzję o wezwaniu pogotowia ratunkowego. Po przebadaniu 68-latka ratownicy medyczni zdecydowali o przewiezieniu mężczyzny do szpitala, gdzie otrzymał niezbędną pomoc i został objęty dalszą opieką. Zimowe miesiące to szczególnie trudny czas dla osób w kryzysie bezdomności, które często narażone są na wychłodzenie organizmu i poważne konsekwencje zdrowotne. Dlatego tak ważna jest czujność i szybka reakcja, zarówno służb jak i mieszkańców.

Przypominamy, że każdy sygnał o osobach przebywających na mrozie w pustostanach, altanach czy lasach może uratować czyjeś życie. W okresie zimowym należy reagować i informować służby.