Seria włamań przerwana. Kryminalni z Tczewa zatrzymali sprawcę działającego w kilku powiatach Data publikacji 08.01.2026 Powrót Drukuj Dzięki skutecznej pracy kryminalnych z tczewskiej Policji zakończyła się sprawa serii włamań do domów i plebanii. Funkcjonariusze namierzyli sprawcę, który działał w kilku miejscowościach województwa pomorskiego i spowodował straty sięgające ponad 78 tysięcy złotych. Sąd zastosował wobec 61-latka areszt na okres dwóch miesięcy.

Policjanci z wydziału kryminalnego tczewskiej jednostki Policji, dzięki skrupulatnej pracy operacyjnej, bardzo dobremu rozpoznaniu oraz doskonałej znajomości terenu, ustalili sprawcę serii kradzieży z włamaniem. Sprawa wymagała czasu, analizy wielu informacji oraz połączenia pozornie niepowiązanych zdarzeń. Efektem tej żmudnej pracy było ustalenie i zatrzymanie 61-letniego mieszkańca Gdańska.

Jak ustalili policjanci, mężczyzna dopuścił się włamań na terenie Tczewa oraz w miejscowościach: Szemud, Straszyn, Mikoszewo, Nowy Podleś i Lubichowo. Jego celem były głównie domy jednorodzinne oraz dwie plebanie. Łupem sprawcy padła biżuteria oraz gotówka. Łączne straty spowodowane przestępczą działalnością mężczyzny oszacowano na ponad 78 tysięcy złotych.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mężczyzna usłyszał sześć zarzutów – trzech kradzieży z włamaniem oraz trzech usiłowań kradzieży z włamaniem. Prokurator wystąpił z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Sąd przychylił się do tego wniosku i zastosował wobec niego areszt na okres dwóch miesięcy. Obecnie badane są inne okoliczności pod kątem działalności mężczyzny na terenie województwa pomorskiego.

Przypominamy, że za kradzież z włamaniem kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności. Dzięki konsekwentnej i skutecznej pracy policjantów osoby łamiące prawo muszą liczyć się z odpowiedzialnością.