Nie została sama. Policjanci zareagowali i pomogli kobiecie

Data publikacji 09.01.2026 Policjanci zareagowali na zgłoszenie kobiety, która poinformowała o złym stanie zdrowia i trudnościach z poruszaniem się. Funkcjonariusze na miejsce wezwali zespół ratownictwa medycznego, który przewiózł 57-latkę do szpitala.

Do interwencji doszło w środę (7 stycznia) przed godziną 14.00. O pomoc do policjantów zwróciła się kobieta, która w telefonicznym zgłoszeniu podała, że ma problemy ze zdrowiem i trudności z poruszeniem się. Z uwagi na zgłaszane dolegliwości oraz obawy o bezpieczeństwo zgłaszającej, na miejsce zostali skierowani policjanci wydziału patrolowo-interwencyjnego jarosławskiej komendy.

Po przybyciu we wskazane miejsce funkcjonariusze zastali kobietę, która oświadczyła, że źle się czuje, ma problemy z oddychaniem oraz odczuwa ból kręgosłupa. Podczas rozmowy przyznała również, że czuje się opuszczona oraz samotna i nie ma za co wykupić leków, co dodatkowo potęgowało jej trudną sytuację.

Policjanci, mając na uwadze stan zdrowia 57-latki, niezwłocznie wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego. Do czasu przyjazdu ratowników funkcjonariusze pozostawali z kobietą, udzielając jej wsparcia i monitorując jej samopoczucie.

Mieszkanka Jarosławia została przewieziona przez ratowników medycznych do szpitala, gdzie otrzymała dalszą pomoc specjalistyczną.

Policja przypomina, że w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia nie należy zwlekać z wezwaniem pomocy. Każde zgłoszenie jest traktowane priorytetowo, a szybka reakcja może mieć kluczowe znaczenie dla naszego bezpieczeństwa.