Kolejna realizacja policjantów Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie – zatrzymany oszust wyłudzający dotacje unijne Data publikacji 09.01.2026 Powrót Drukuj Dzięki skoordynowanej pracy policjantów Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie oraz kryminalnych z VI Komisariatu Policji w Krakowie ustalono miejsce pobytu i zatrzymano 45-letniego mężczyznę ukrywającego się przed wymiarem sprawiedliwości. Był on poszukiwany listem gończym od listopada 2024 roku.

Kryminalni zdobyli informację, że na terenie Krakowa może ukrywać się poszukiwany oszust. 45-latek pochodzący ze Śląska skutecznie unikał odpowiedzialności karnej, często zmieniając miejsca pobytu i stosując różne metody, by zatrzeć po sobie ślady. Mężczyzna był poszukiwany za liczne oszustwa dotyczące wyłudzeń m.in. dotacji unijnych.

Z ustaleń śledczych wynikało, że mężczyzna to bezwzględny przestępca, a skala oszustw była bardzo duża. Mężczyzna mógł wyłudzić kilkaset tysięcy złotych. W listopadzie 2024 roku Sąd Rejonowy w Rybniku wystawił za mężczyzną list gończy w związku z zasądzoną karą 4,5 roku pozbawienia wolności. Gdy ustalono, że poszukiwany przestępca może znajdować się na ternie Krakowa sprawą zajęli się policjanci kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Determinacja, zaangażowanie i wspólne działania podjęte z funkcjonariuszami z VI Komisariatu Policji w Krakowie pozwoliły na wytypowanie adresu, pod którym mógł przebywać 46-latek.

W ubiegłą środę (7 stycznia br.) doszło do zatrzymania. Policjanci pojechali pod wyznaczony adres. Mężczyzna początkowo udawał, że nie ma go w mieszkaniu, później nie chciał otworzyć mieszkania. W związku, z czym na miejsce został wezwany ślusarz, który bezpiecznie otworzył drzwi.

Oszust został zatrzymany i przewieziony do aresztu śledczego, gdzie będzie odbywał zasądzoną karę 4,5 roku pozbawienia wolności.

( KWP w Krakowie / kp)

Na filmie policjanci prowadzą zatrzymanego mężczyznę.