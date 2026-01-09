Szczęśliwy finał poszukiwań w powiecie ostrołęckim – 43-latka odnaleziona dzięki dzielnicowemu Data publikacji 09.01.2026 Powrót Drukuj 8 stycznia policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 43-letniej mieszkanki powiatu ostrołęckiego. Kobieta wyszła z domu rano i nie wróciła, nie nawiązywała też kontaktu z rodziną. Ze względu na stan jej zdrowia istniało podejrzenie, że może potrzebować pilnej pomocy medycznej. Następnego dnia, 9 stycznia rano, dzięki dobrej znajomości terenu i mieszkańców przez dzielnicowego z gminy, w której mieszkała zaginiona, udało się ustalić jej miejsce pobytu. Wychłodzona kobieta została odnaleziona i przekazana załodze karetki pogotowia.

Wczoraj (8.01) policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 43-letniej mieszkanki powiatu ostrołęckiego. Z przekazanych informacji wynikało, że kobieta rano wyszła z domu i do niego nie powróciła, nie nawiązała również żadnego kontaktu z rodziną. Bliscy poinformowali, że jej stan zdrowia może wskazywać na potrzebę udzielenia natychmiastowej pomocy.

Do działań poszukiwawczych natychmiast włączyli się policjanci, w tym także funkcjonariusze przebywający tego dnia poza służbą. Informacje o zaginionej zostały przekazane wszystkim patrolom na terenie powiatu ostrołęckiego oraz powiatów sąsiednich, a także do lokalnych mediów. W akcji był wykorzystany, m.in. policyjny dron z kamerą termowizyjną Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Poszukiwania miały szeroki zakres, m.in. policjanci sprawdzali miejsca, w których kobieta mogła przebywać, w tym pustostany oraz okoliczne lasy. Kluczowe okazało się bardzo dobre rozpoznanie rejonu służbowego przez dzielnicowego gminy, na terenie której mieszkała zaginiona. To właśnie dzielnicowy, analizując możliwe miejsca jej przebywania, dziś rano (9.01) ustalił lokalizację kobiety i odnalazł ją.

Z uwagi na niską temperaturę oraz stan odnalezionej na miejsce wezwano karetkę pogotowia, która udzieliła jej niezbędnej pomocy. Dzięki zaangażowaniu i skutecznej pracy policjantów całe zdarzenie zakończyło się szczęśliwie.

Po raz kolejny potwierdziło to, jak ważną rolę odgrywają dzielnicowi, którzy dzięki znajomości lokalnej społeczności i terenu potrafią szybko i skutecznie reagować w sytuacjach zagrożenia.

Jednocześnie apelujemy do osób, których bliscy mają problemy zdrowotne, zaburzenia orientacji lub są w podeszłym wieku, o rozważenie wyposażenia ich w urządzenia lokalizacyjne, takie jak zegarki lub breloki z modułem GPS. W sytuacjach zagrożenia, zwłaszcza przy trudnych warunkach atmosferycznych, możliwość szybkiego ustalenia lokalizacji może okazać się kluczowa i uratować ludzkie życie.