Policyjna eskorta życia - dzielnicowy z Brojc pomógł w pilnym transporcie krwi na operację Data publikacji 09.01.2026 Powrót Drukuj Podczas obsługi zdarzenia drogowego dzielnicowy Posterunku Policji w Brojcach wykazał się wyjątkowym zaangażowaniem i profesjonalizmem, udzielając pomocy kierowcy pojazdu transportu medycznego wiozącego krew na pilną operację. To kolejny przykład, że policyjna służba to nie tylko reagowanie na zagrożenia, ale także współpraca oraz realna pomoc w sytuacjach, w których liczy się każda minuta i ludzka solidarność.

Podczas obsługi zdarzenia drogowego na terenie Gminy Płoty dzielnicowy Posterunku Policji w Brojcach wykazał się wyjątkowym zaangażowaniem i profesjonalizmem, udzielając pomocy kierowcy pojazdu transportu medycznego wiozącego krew na pilną operację.

W trakcie prowadzonych czynności policjant otrzymał informację od załogi pogotowia ratunkowego, że w kierunku obsługiwanego zdarzenia zmierza pojazd firmy transportu medycznego, który przewozi krew do szpitala, jednak ma uszkodzone niebieskie światła błyskowe.

Po chwili pojazd dotarł na miejsce, a jego kierowca zwrócił się do policjantów z prośbą o pomoc w bezpiecznym i szybkim dotarciu do celu.

Dzielnicowy, po skontaktowaniu się z dyżurnym, niezwłocznie przystąpił do działania. Wykorzystując radiowóz jako pojazd uprzywilejowany podjął się eskorty transportu medycznego do miejscowości Karlino, gdzie następnie został przejęty przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie.

Dzięki sprawnej koordynacji służb oraz wzorowej współpracy policjantów z różnych jednostek, transport krwi bezpiecznie i w możliwie najkrótszym czasie dotarł do szpitala w Białogardzie, krew była niezbędna do przeprowadzenia pilnej operacji.

To kolejny przykład, że policyjna służba to nie tylko reagowanie na zagrożenia, ale także realna pomoc w sytuacjach, w których liczy się każda minuta i ludzka solidarność.