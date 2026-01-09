Dzielnicowi zapobiegli wychłodzeniu mężczyzny Data publikacji 09.01.2026 Powrót Drukuj Gdy temperatury spadają poniżej zera, zagrożenie wychłodzeniem staje się realne, szczególnie dla osób bezdomnych. Dlatego kaliscy dzielnicowi, kontrolują pustostany, klatki schodowe, ogródki działkowe, altany oraz inne miejsca, gdzie mogą znajdować się osoby wymagające pomocy. Dziś udzielili pomocy mężczyźnie, który znajdował się w sytuacji zagrażającej życiu. W chwili znalezienia potrzebował już pomocy medycznej. Policjanci dotarli na czas i wezwali pogotowie. Apelujemy o czujność i empatię!

W okresie zimowym policjanci prowadzą kontrole miejsc, w których mogą przebywać osoby narażone na wychłodzenie organizmu. Niskie temperatury realnie zagrażają zdrowiu i życiu, dlatego szczególnie zwracamy uwagę na osoby mogące potrzebować pomocy. Nasze działania mają na celu dotarcie do osób w kryzysie bezdomności, nietrzeźwych oraz tych, które z innych powodów mogą znaleźć się w trudnej sytuacji w trakcie mrozów.

Dziś podczas kontroli jednego z pustostanów dzielnicowi odnaleźli mężczyznę, który był skrajnie wyczerpany i wychłodzony. Nie mógł też poruszać się o własnych siłach. Z mężczyzną był utrudniony kontakt. W chwili kiedy dotarli do niego policjanci, mężczyzna potrzebował już pomocy medycznej. Na miejsce natychmiast wezwane zostało pogotowie. Mężczyzna decyzją ratowników został przewieziony do szpitala.

W okresie zimowym duże znaczenie ma reakcja mieszkańców. To często właśnie zgłoszenia od lokalnej społeczności pozwalają na szybkie udzielenie pomocy potrzebującym. Osoby narażone na wychłodzenie są kierowane do miejsc, w których mogą uzyskać pomoc, ciepły posiłek oraz schronienie na czas mrozów.

Apelujemy o czujność i empatię!