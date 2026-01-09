Protest środowisk rolniczych w stolicy - utrudnienia w ruchu. Służby w pełnej gotowości Data publikacji 09.01.2026 Powrót Drukuj W Warszawie odbywa się dzisiaj duże zgromadzenie rolników. Na drogach garnizonu stołecznego należy spodziewać się utrudnień. Warto pomyśleć o alternatywnych trasach przemieszczania się, a przede wszystkim o korzystaniu z warszawskiego transportu publicznego. Przez cały dzień policjanci dbają o bezpieczeństwo. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe służby wyznaczają objazdy. Policjanci apelują do uczestników oraz wszystkich przebywających w miejscach odbywających się protestów o informowaniu obecnych na miejscu funkcjonariuszy o wszelkich zagrożeniach.

Stołeczni policjanci na bieżąco informują dziś o utrudnieniach w ruchu na ulicach Warszawy oraz całego garnizonu. W miarę możliwości służby mają przygotowane objazdy. Warto już teraz pomyśleć o alternatywnych trasach przemieszczania się, a przede wszystkim o korzystaniu z warszawskiego transportu publicznego.

Manifestacja w Warszawie z Placu Defilad przemieszcza się Alejami Jerozolimskimi przez Rondo gen. Charles'a de Gaulle’a, na Plac Trzech Krzyży, aż do ulicy Wiejskiej przed gmach Sejmu RP . Następnie jej uczestnicy przemaszerują ulicami Piękną i Alejami Ujazdowskimi przed siedzibę Prezesa Rady Ministrów. Tam zgromadzenie ma potrwać do godziny 15:00.

W związku ze zgromadzeniem możliwe są zamknięcia ulic i utrudnienia w ruchu kołowym. Komunikacja miejska może kursować z opóźnieniami lub trasami objazdowymi - policjanci radzą planować podróże z wyprzedzeniem i śledzić komunikaty zamieszczane między innymi na stronie wtp.waw.pl. Nad przebiegiem wydarzenia czuwają policjanci. Funkcjonariusze na bieżąco decydują o zamknięciu ulic na trasie przemarszu oraz ulicach poprzecznych. Priorytetem jest bezpieczeństwo zarówno uczestników zgromadzenia, jak i mieszkańców miasta.

Przypominamy, że na terenie Miasta Stołecznego Warszawy umieszczone są znaki zakazu wjazdu dla ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych. Stołeczne ulice są oznaczone chociażby znakiem B-5 z tabliczką T-0. W przypadku złamania tego zakazu należy spodziewać się kontroli drogowej, która może zakończyć się mandatem karnym. Ponadto zaznaczyć należy, że wykroczenia mogą dotyczyć także nieprawidłowego poruszania się w zorganizowanych kolumnach. Jeszcze poważniej wygląda sytuacja, gdy kierujący nie zatrzyma się do kontroli, co wiąże się m.in. z utratą uprawnień. Trzeba mieć świadomość, że wjazd ciągników do Warszawy mógłby sparaliżować pracę służb ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem służb medycznych.

W zabezpieczenie dzisiejszych wydarzeń zostali zaangażowani policjanci ze wszystkich komórek, jak również tradycyjnie przy dużych wydarzeniach, stołeczni policjanci mogą liczyć na wsparcie Komendanta Głównego Policji, który kieruje do nich dodatkowe siły. Przy każdym wydarzeniu nie można jednocześnie zapominać o zagrożeniach, w tym o charakterze terrorystycznym, obowiązujących stopniach alarmowych CRP, które wymagają wzmożonej czujności.

Policjanci apelują do uczestników oraz wszystkich przebywających w miejscach odbywających się protestów o informowaniu obecnych na miejscu funkcjonariuszy o wszelkich zagrożeniach.