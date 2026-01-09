Dzięki pomocy policjantów, zagubione konie wróciły do właściciela Data publikacji 09.01.2026 Powrót Drukuj Patrol ruchu drogowego w gminie Braniewo interweniował w sprawie trzech koni poruszających się po jezdni w jednej z miejscowości. Zwierzęta uciekły właścicielowi przez uszkodzone ogrodzenie. Policjanci zabezpieczyli konie i bezpiecznie odprowadzili je do właściciela.

W czwartek (8 stycznia) w godzinach porannych oficer dyżurny braniewskiej jednostki Policji otrzymał zgłoszenie, że w jednej z miejscowości w gminie Braniewo, po jezdni poruszają się trzy konie, utrudniając przejazd kierowcom, którzy musieli je omijać.

Na miejsce został wysłany patrol ruchu drogowego. Funkcjonariusze zauważyli trzy zdezorientowane zwierzęta i ustalili, że uciekły one właścicielowi z zagrody przez uszkodzone ogrodzenie.

Policjanci zabezpieczyli konie i bezpiecznie odprowadzili je do właściciela, zapewniając bezpieczeństwo zarówno zwierzętom, jak i kierowcom.

Ta nietypowa interwencja pokazuje, że każdego dnia policjanci spotykają się z sytuacjami, których nie da się przewidzieć. Jednak zgodnie z naszym mottem – „pomagamy i chronimy” – funkcjonariusze zawsze są gotowi reagować i nieść pomoc.

( KWP w Olsztynie/ kp)

Film Dzięki pomocy policjantów, zagubione konie wróciły do właściciela Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Dzięki pomocy policjantów, zagubione konie wróciły do właściciela (format mp4 - rozmiar 15.87 MB)