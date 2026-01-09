Policjantka po służbie odnalazła zaginionego mężczyznę Data publikacji 09.01.2026 Powrót Drukuj 7 stycznia br., krakowscy policjanci prowadzili poszukiwania, zaginionego 63-latkiem, który oddalił się z jednego z czyżyńskich centrów handlowych. Mężczyzna, jak ustalono nie był zdolny do samodzielnej egzystencji. Tego samego dnia, około 20.00 w Proszowicach mężczyznę odnalazła st. post Anna Wojtasik, policjantka z Komisariatu Policji VIII w Krakowie, która wracała po służbie do domu. Funkcjonariuszka rozpoznała w przechodniu zaginionego 63-latka, który jak się okazało, w trudnych zimowych warunkach pokonał pieszo prawie 20 kilometrów.

W środę ( 7 stycznia 2026r.), w godzinach popołudniowych Policja przyjęła zgłoszenie zaginięcie niesamodzielnego 63-latka. Mężczyzna około godziny 13, podczas zakupów z rodzicami samodzielnie opuścił centrum handlowe i oddalił się w nieznanym. Z informacji przekazanych przez krewnych wynikało, że mężczyzna nie jest zdolny do samodzielnej egzystencji. Policjanci błyskawicznie podjęli działania w celu odnalezienia mężczyzny. W czynności poszukiwawcze zaangażowani byli głównie mundurowi z kilku krakowskich komisariatów, m.in. Komisariatu Policji VIII w Krakowie. Wśród nich była m.in. policjantka służby patrolowej st. post. Anna Wojtasik. Po zakończonej służbie policjantka wracała do domu. Około godziny 20, przy jednej z ulic w Proszowicach zauważyła idącego chodnikiem mężczyznę, który odpowiadał rysopisowi zaginionego.

St. post. Anna Wojtasik nie wahała się ani chwili – natychmiast zatrzymała samochód, podeszła do przechodnia i zapytała o jego personalia, a kiedy wstępnie potwierdziła jego tożsamość powiadomiła odpowiednie służby i do czasu ich przybycia zadbała o bezpieczeństwo 63-latka. Na miejsce skierowano patrol oraz zespół ratownictwa medycznego, który udzielił mu niezbędnej pomocy. Jak ustalili policjanci, mężczyzna pokonał pieszo około 20 kilometrów. Następnie został on przewieziony do Krakowa i przekazany rodzinie.

St. post. Anna Wojtasik swoją pełną determinacji i uważności postawą udowodniła, że stanie na straży ludzkiego zdrowia i życia, jest największą wartością.

(KWP w Krakowie / awb)