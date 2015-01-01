Jedno wejście za daleko - zagrożenia na lodzie! Powrót Drukuj Zimą zamarznięte stawy, jeziora i rzeki mogą sprawiać wrażenie bezpiecznych i stabilnych. Niska temperatura oraz widoczna tafla lodu często usypiają czujność zarówno dorosłych, jak i dzieci. Tymczasem każde wejście na akwen pokryty lodem wiąże się z realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa utraty zdrowia, a nawet życia.

Naturalne zbiorniki wodne nie zamarzają równomiernie. Grubość lodu może różnić się nawet na niewielkiej powierzchni. Szczególnie zdradliwe są rzeki oraz kanały, gdzie ruch wody powoduje, że lód jest znacznie cieńszy niż na stawach czy jeziorach. Niebezpieczne są również miejsca w pobliżu mostów, pomostów, ujść rzek, ujęć wody oraz brzegów.

Dodatkowym zagrożeniem jest śnieg zalegający na tafli lodu. Może on maskować pęknięcia, przeręble i miejsca o zmniejszonej nośności, a jednocześnie obciążać lód, znacząco obniżając jego wytrzymałość. Nawet kilkudniowa odwilż lub dodatnia temperatura powietrza powodują szybkie osłabienie pokrywy lodowej.

Jak bezpiecznie spędzać czas zimą?

Jeśli zdecydujemy się na jazdę na łyżwach, pamiętajmy, że najbezpieczniejszym miejscem do tego są sztuczne lodowiska, przygotowane i nadzorowane przez odpowiednie służby. Wchodzenie na zamarznięte akweny naturalne zawsze wiąże się z ryzykiem i nie powinno mieć miejsca, szczególnie w przypadku dzieci i młodzieży pozostawionych bez opieki dorosłych.

Zanim rozpoczniemy zimowe szaleństwo, pamiętajmy, że zamarznięte akweny nigdy nie są w pełni bezpieczne - Policja odradza zabawy na lodzie, a jeśli już do nich dochodzi, przypomina o konieczności zachowania rozsądku, stałej opieki nad dziećmi oraz przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa:

przed wyjściem z domu należy poinformować bliskich o miejscu pobytu i planowanym czasie powrotu,

należy sprawdzić prognozę pogody, gdyż dodatnia temperatura powietrza znacząco obniża wytrzymałość lodu,

bezpieczna pokrywa lodowa powinna mieć co najmniej 10 centymetrów grubości, przy czym na ciekach wodnych lód jest zawsze cieńszy,

na lód nie należy wchodzić w pojedynkę; poszczególne osoby powinny zachować odległość i pozostawać w zasięgu wzroku,

warto mieć przy sobie gwizdek oraz kolce lodowe, które mogą pomóc w wydostaniu się z przerębla,

wszelkie trzaski i odgłosy pękającego lodu są sygnałem do natychmiastowego powrotu w kierunku brzegu.

Co zrobić, gdy lód się załamie?

W przypadku załamania się lodu kluczowe jest zachowanie spokoju i głośne wzywanie pomocy. Należy starać się rozłożyć ciężar ciała, położyć się płasko na powierzchni wody i, o ile to możliwe, wydostać się na lód w kierunku, z którego się przyszło. Poruszanie się powinno odbywać w pozycji leżącej, aby nie obciążać punktowo tafli lodu.

Jak pomóc osobie, pod którą załamał się lód?

Widząc osobę tonącą, w pierwszej kolejności należy niezwłocznie powiadomić służby ratunkowe, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Własne bezpieczeństwo jest absolutnym priorytetem. Wchodzenie na lód bez odpowiedniego zabezpieczenia może doprowadzić do kolejnej tragedii.

Udzielając pomocy, nie wolno biec w kierunku poszkodowanego. Należy zbliżać się powoli, najlepiej czołgając się po lodzie. Jeśli to możliwe, warto wykorzystać dostępne przedmioty, takie jak długi szalik, gałąź, kij czy sanki, aby podać je osobie znajdującej się w wodzie. Po wyciągnięciu poszkodowanego należy jak najszybciej zdjąć mokre ubranie, okryć go ciepłą odzieżą i zapewnić transport do ciepłego pomieszczenia. Do czasu przyjazdu służb ratunkowych należy kontrolować jego stan i w razie potrzeby podjąć resuscytację krążeniowo oddechową.

Zamarznięte zbiorniki wodne nigdy nie są bezpieczne, niezależnie od temperatury powietrza i wyglądu lodu. Każde wejście na lód to ryzyko, które może zakończyć się tragedią. Apelujemy o rozwagę, odpowiedzialność i reagowanie na niebezpieczne zachowania, zwłaszcza w przypadku dzieci i młodzieży. Pamiętajmy, że chwila lekkomyślności może kosztować życie.

Pozornie bezpieczny i stabilny, w rzeczywistości lód bywa śmiertelną pułapką.