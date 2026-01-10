Policjant ratował mężczyznę, który miał zawał Data publikacji 10.01.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusz Oddziału Prewencji Policji w Płocku w dniu wolnym od służby ratował życie 72-letniemu mężczyźnie. Policjant jako pierwszy podjął resuscytację krążeniowo-oddechową mężczyzny, który bez funkcji życiowych siedział w samochodzie. Później razem ze strażakami kontynuował działania mające na celu przywrócenie funkcji życiowych u mężczyzny.

Do zdarzenia doszło 2 stycznia, kiedy to post. Arkadiusz Lewiński przejeżdżał przez Zieluń. Jadąc ulicą Świętojańską zauważył zaparkowany na drodze pojazd, przy którym stało kilka zdenerwowanych osób. Podszedł do grupy, pytając czy może w jakiś sposób pomóc. Jedna z osób odpowiedziała, że w samochodzie jest jej mąż, który chwilę wcześniej złapał się za klatkę piersiową. Mężczyzna powiedział żonie, że czuje piekący ból, a następnie zasłabł.

Funkcjonariusz podszedł do siedzącego za kierownicą nieprzytomnego mężczyzny, aby ocenić czynności życiowe. 72-latek nie reagował i nie oddychał. Policjant polecił kobiecie zadzwonić na numer alarmowy, a sam natychmiast wyciągnął mężczyznę z auta, ułożył na poboczu i rozpoczął resuscytację krążeniowo-oddechową. Po około 10 minutach, podczas których policjant nie przerywał podjętych czynności, na miejscu pojawili się druhowie z OSP w Zieluniu, którzy dysponowali Automatycznym Defibrylatorem Zewnętrznym. Funkcjonariusz wraz z strażakami kontynuował resuscytację, przy jednoczesnym użyciu AED, aż do momentu, gdy udało się im przywrócić funkcje życiowe mężczyzny. Karetka, która przyjechała na miejsce, przewiozła seniora do szpitala.

Pamiętajmy, że często dzięki szybkiej interwencji jesteśmy w stanie uratować komuś życie, a szybkie działania są kluczowe w wielu sytuacjach, zwłaszcza podczas zawału, kiedy to szybka pomoc znacznie zwiększa szanse na przeżycie i powrót do zdrowia.

(KWP Radom/al)