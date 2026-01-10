Tragiczne skutki mrozu. Trzy osoby zmarły z powodu wychłodzenia Data publikacji 10.01.2026 Powrót Drukuj Tylko jednego dnia na terenie województwa lubelskiego z powodu wychłodzenia zmarły trzy osoby. Apelujemy, by nie być obojętnym na osoby narażone na wychłodzenie organizmu i o każdym takim przypadku informować służby. Nasze zainteresowanie, być może przyczyni się do tego, że uratujemy komuś życie.

Wczoraj policjanci interweniowali trzy razy w związku z ujawnieniem wychłodzonych osób. Niestety na pomoc było już za późno. Każde z tych zdarzeń zakończyło się tragicznie i pokazuje, jak niebezpieczne mogą być niskie temperatury – zwłaszcza dla osób starszych, samotnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

W piątkowy poranek na jednej z posesji na terenie gminy Konopnica 46-latka odnalazła ciało swojej 93-letniej babci. Na miejscu natychmiast interweniowali policjanci, którzy przeprowadzili niezbędne czynności. Wstępne ustalenia nie wskazują aby w zdarzeniu brały udział osoby trzecie. Najprawdopodobniej kobieta przewróciła się i doszło do wychłodzenia organizmu.

Kolejne zgłoszenie policjanci otrzymali po południu i interweniowali na terenie gminy Niedrzwica Duża. 37-letni mężczyzna poinformował o śmierci swojego 67-letniego wuja. Mężczyzna mieszkał samotnie. Został znaleziony we własnym domu. Wstępne ustalenia wskazują, że również w tym przypadku przyczyną zgonu było wychłodzenie organizmu. Nie stwierdzono, aby do zdarzenia przyczyniły się osoby trzecie.

Tego samego dnia policjanci z powiatu bialskiego interweniowali także w miejscowości Jelnica. Na jednej z posesji ujawniono zwłoki 49-letniego mężczyzny. Dzień wcześniej umówił się on z właścicielem domu. Na miejscu pracowali policjanci, wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną śmierci było najprawdopodobniej wychłodzenie organizmu.

Apelujemy o zwracanie szczególnej uwagi na osoby narażone na wychłodzenie organizmu. Prosimy, aby:

interesować się losem osób starszych, samotnych i schorowanych,

sprawdzać, czy mają zapewnione ogrzewanie oraz odpowiednią opiekę,

reagować, gdy widzimy osoby przebywające na mrozie lub w nieogrzewanych miejscach,

nie pozostawać obojętnym – każde zgłoszenie może uratować życie.

W sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia należy niezwłocznie powiadomić numer alarmowy 112 lub skontaktować się z Policją.

(KWP Lublin/al)