Policyjny dozór dla rodziców, którzy narazili na niebezpieczeństwo swoje dzieci Data publikacji 10.01.2026 Powrót Drukuj Skrajnie trudne warunki i doba spędzona w lesie, w samochodzie – w takich warunkach przebywała pięcioosobowa rodzina z trójką małych dzieci. Dzięki reakcji mieszkanki gminy Nowogard oraz natychmiastowej i stanowczej interwencji policjantów z Komisariatu Policji w Nowogardzie dramat został przerwany. Rodzice usłyszeli zarzuty narażenia dzieci na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, a ojciec dodatkowo odpowie za posiadanie środków odurzających oraz kierowanie pod ich wpływem. Prokuratura Rejonowa w Goleniowie zastosowała wobec obojga rodziców dozór Policji.

Pod koniec grudnia mieszkanka gminy Nowogard zadzwoniła do dyżurnego Komisariatu Policji w Nowogardzie z bardzo niepokojącymi informacjami. Z relacji kobiety wynikało, że rodzice wraz z trójką dzieci w wieku 1, 4 i 6 lat przez ostatnią dobę przebywali w samochodzie, przebywając w lesie. Na miejsce natychmiast skierowano policyjny patrol.

Na miejscu policjanci zastali 28-letniego ojca, 23-letnią matkę wraz z trojgiem małoletnich dzieci. Dzieci były ubrane jedynie w bieliznę i koszulki z krótkim rękawem. Jak ustalili funkcjonariusze takie warunki zagrażały ich bezpieczeństwu.

Z ustaleń policjantów wynikało, że rodzina przebywała w lesie, ponieważ rodzice obawiali się powrotu do miejsca zamieszkania. W czasie, gdy przebywali w lesie, rodzice mieli zażywać środki odurzające, a w pojeździe, którym się poruszali ujawniono około 50 gram amfetaminy.

Funkcjonariusze natychmiast podjęli zdecydowane działania, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo i odpowiednią opiekę. Rodzice zostali zatrzymani i doprowadzeni do jednostki Policji, gdzie wykonano z nimi niezbędne czynności. Usłyszeli zarzuty z art. 160§2 Kodeksu karnego – narażenia dzieci na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Ojciec dodatkowo odpowie za posiadanie środków odurzających oraz kierowanie pod ich wpływem. Prokuratura Rejonowa w Goleniowie zastosowała wobec obojga rodziców wolnościowy środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji. Za popełnione przestępstwa 23-latce grozi do 3 lat pozbawienia wolności, natomiast 28-latkowi grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Trójka dzieci została przekazane pod opiekę rodziny jednego z rodziców. Dzieci trafiły tam bez rzeczy osobistych – nie miały rzeczy potrzebnych do codziennego funkcjonowania.

Policjanci z Nowogardu jak i Goleniowa widząc ogrom potrzeb, w bardzo krótkim czasie zorganizowali zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy. Zgromadzono m.in. pampersy, ubrania, obuwie, ręczniki, koce, zabawki, żywność oraz artykuły chemiczne i kosmetyczne. Skala pomocy była ogromna i wymagała zaangażowania wielu osób. Ta szybka i zdecydowana inicjatywa pokazuje, że policjanci poza wykonywaniem ustawowych obowiązków, potrafią reagować z empatią i odpowiedzialnością, niosąc realną pomoc w sytuacjach ludzkiego dramatu.

Ta interwencja pokazuje, jak ważna jest czujność mieszkańców oraz natychmiastowa reakcja służb. Dzięki zdecydowanym działaniom naszych policjantów dramat dzieci został przerwany, a one same otrzymały szansę na bezpieczne i spokojne warunki życia.

(KWP Szczecin/al)