Policjanci pomogli wychłodzonemu 80-latkowi Data publikacji 11.01.2026 Policjanci z Odrzywołu, wspólnie z innymi służbami interweniowali w domu 80-letniego samotnego mężczyzny. Senior był wychłodzony we własnym domu, dlatego mundurowi rozpalili ogień w piecu i przynieśli mu opał na zapas.

W piątek 9 stycznia policjanci z Posterunku Policji w Odrzywole zostali skierowani przez dyżurnego przysuskiej komendy do miejscowości Brzeski, gdzie mieli udzielić asysty załodze pogotowia ratunkowego z Nowego Miasta nad Pilicą w związku z podejrzeniem wychłodzenia organizmu starszego mężczyzny. Na miejscu znajdowały się również pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie, które odwiedziły mężczyznę i to one wezwały karetkę. Ratownicy zbadali mężczyznę. Stwierdzono wychłodzenie organizmu, jednak stan nie zagrażał życiu ani zdrowiu. Mężczyzna odmówił przewiezienia karetką do szpitala na dalsze badania.

Z uwagi na bardzo niską temperaturę panującą w mieszkaniu, policjanci rozpalili ogień w piecu, a także przynieśli węgiel i drewno, aby mężczyzna nie musiał wychodzić na zewnątrz. 80-latek posiadał zapas jedzenia, a pracownice GOPS, zobowiązały się do objęcia mężczyzny opieką oraz regularnych wizyt, a także pomocy w codziennych czynnościach. O sytuacji mężczyzny poinformowany został także dzielnicowy.

Przypominamy, że w okresie zimowym warto zwracać uwagę na osoby starsze, samotne oraz bezdomne, które mogą być szczególnie narażone na skutki niskich temperatur. W takich sytuacjach szybka reakcja i współpraca ma ogromne znaczenie. Nie bądź obojętny, reaguj! Każdy może uratować życie człowieka.

(KWP z/s w Radomiu/al)