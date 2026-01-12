Walka Policji z przestępczością zorganizowaną - efekty pracy CBŚP w 2025 roku Data publikacji 12.01.2026 Powrót Drukuj Walka z przestępczością zorganizowaną jest jednym z priorytetów polskiej Policji. Ta forma walki z przestępczością wymaga formy na najwyższym poziomie. Tylko w 2025 roku dzięki pracy funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji blisko 3500 osób usłyszało zarzuty karne, z czego ponad 2300 to podejrzani, którzy działali w zorganizowanych grupach przestępczych. Aż 162 podejrzanych to liderzy i usłyszeli zarzuty kierowania grupami.

W toku czynności policjanci CBŚP zatrzymali 74 osoby poszukiwane nie tylko listami gończymi, ale także na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania i Czerwonej Noty Interpolu. To najpoważniejsi przestępcy, którym zarzuca się popełnienie zbrodni, w tym m.in. zabójstw. Policjanci CBŚP wyeliminowali z rynku ponad 3 300 jednostek nielegalnej broni palnej.

Efekty walki z przestępczością narkotykową w minionym roku dla CBŚP były także rekordowe. Policjanci CBŚP zabezpieczyli ponad 29 ton różnego rodzaju narkotyków, zlikwidowali 58 laboratoriów produkujących te substancje oraz 25 plantacji konopi.

Przestępczość zorganizowana generuje ogromne straty dla Skarbu Państwa, zwłaszcza ta związana z przestępstwami akcyzowymi. Funkcjonariusze przejęli ponad 710 mln szt. papierosów bez znaków akcyzy, ponad 237 ton tytoniu i zlikwidowali 29 fabryk papierosów oraz 11 krajalni tytoniu. Dlatego tak duży nacisk Policja kładzie na odzyskiwanie mienia i środków, które pochodzą z przestępstw. Funkcjonariusze CBŚP w ubiegłym roku odzyskali mienie warte prawie 90 mln złotych i zabezpieczyli ponad 880 mln złotych na poczet grożących podejrzanym kar i grzywien.

Poniżej kilka realizacji przeprowadzonych przez policjantów CBŚP, które pokazują nie tylko ogromną skuteczność Policji w walce z przestępczością zorganizowaną, ale także szeroki wachlarz zadań, jakie na co dzień realizują funkcjonariusze biura.

Wśród najważniejszych realizacji 2025 roku znalazło się m.in. rozbicie największej w Polsce nielegalnej fabryki sfałszowanych leków i sterydów anabolicznych. Działając pod nadzorem Prokuratury Krajowej w Szczecinie, funkcjonariusze zabezpieczyli preparaty o wartości co najmniej 20 milionów złotych i zatrzymali członków zorganizowanej grupy przestępczej odpowiedzialnej za ich produkcję i dystrybucję.

W powiecie świeckim policjanci CBŚP zlikwidowali laboratorium metamfetaminy, w którym zabezpieczono kilkaset litrów płynnego narkotyku, półprodukty oraz kilka ton chemikaliów. Zatrzymano trzech mężczyzn, w tym dwóch obywateli Meksyku, powiązanych - według ustaleń śledczych - z jednym z największych karteli narkotykowych w Ameryce Północnej.

Kolejna skoordynowana akcja, przeprowadzona pod nadzorem Prokuratury Krajowej w powiecie pruszkowskim, doprowadziła do ujawnienia kompletnej linii produkcyjnej narkotyków i zabezpieczenia setek kilogramów klefedronu o czarnorynkowej wartości ponad 4 milionów złotych.

CBŚP skutecznie uderzało również w struktury przestępczości tytoniowej. We współpracy z Prokuraturą Okręgową w Poznaniu funkcjonariusze zlikwidowali nielegalną fabrykę papierosów i rozbili gang, którego działalność naraziła Skarb Państwa na straty przekraczające 70 milionów złotych.

Istotnym obszarem działań była także przestępczość o charakterze międzynarodowym. Dzięki błyskawicznej reakcji i ścisłej współpracy z policją niemiecką funkcjonariusze CBŚP uwolnili porwanego dla okupu obywatela Syrii, a sprawców zatrzymano na terenie Warszawy i Katowic. W innym śledztwie policjanci z Gorzowa Wielkopolskiego rozbili międzynarodową grupę odpowiedzialną za brutalne porwania cudzoziemców na terenie Polski i Łotwy.

W 2025 roku CBŚP skutecznie zwalczało również przestępczość środowiskową oraz narkotykową na skalę międzynarodową. Przykładem jest rozbicie tzw. mafii śmieciowej, zajmującej się nielegalnym obrotem niebezpiecznymi odpadami, a także udział w międzynarodowej operacji, w wyniku której - we współpracy z partnerami z Francji, Hiszpanii i Europolu - przejęto łącznie 13 ton kokainy przeznaczonej na europejskie rynki.