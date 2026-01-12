Skuteczna interwencja przewodnika psa służbowego - 72-latek odnaleziony i bezpieczny Data publikacji 12.01.2026 Powrót Drukuj Dzięki profesjonalnej i zdecydowanej postawie policjanta - przewodnika psa służbowego, asp. Piotra Szczepanowskiego, zakończyły się poszukiwania 72-letniego mężczyzny, który oddalił się ze szpitala. Z informacji przekazanych przez personel medyczny wynikało, że istniało realne zagrożenie dla jego życia i zdrowia.

Po przyjęciu zgłoszenia asp. Piotr Szczepanowski ustalił miejsce zamieszkania zaginionego, a następnie sprawdził teren przyległy na obszarze Prawobrzeża. Kolejnym krokiem była weryfikacja, czy mężczyzna przebywa w swoim mieszkaniu. Policjant usłyszał dźwięk telefonu dochodzący z wnętrza lokalu, jednak nikt nie otwierał drzwi.

Na miejsce została wezwana Straż Pożarna, jednak po chwili policjant samodzielnie otworzył drzwi i odnalazł 72-latka w mieszkaniu. Mężczyzna był nietrzeźwy. Został niezwłocznie przekazany pod opiekę specjalistów.

Dzięki szybkim, trafnym decyzjom i zaangażowaniu funkcjonariusza możliwe było skuteczne udzielenie pomocy osobie znajdującej się w stanie zagrożenia. To kolejny przykład, jak ważna jest codzienna, odpowiedzialna służba policjantów.