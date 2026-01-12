Walka Policji z cyberprzestępczością - efekty pracy CBZC w 2025 roku Data publikacji 12.01.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości na co dzień zajmują się przestępcami, którzy często pozostawiają ślad swojego działania wyłącznie w sieci.

W 2025 roku dzięki pracy policjantów tego biura 1374 osoby usłyszały zarzuty karne, spośród których 417 decyzją sądów zostało tymczasowo aresztowanych. Niewątpliwie jednymi z ważniejszych działań przeprowadzonych przez CBZC w ubiegłym roku były operacje „FEVER” i „GAME OVER” wymierzone w sprawców przestępstw o charakterze seksualnym.

Operacje miały charakter międzynarodowy, łącznie policjanci zatrzymali 266 osób, z czego w Polsce 198 osób. W działaniach na terenie całego kraju udział wzięło niemal 600 policjantów. Funkcjonariuszy CBZC wspierali policjanci z Wydziału do walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, policjanci Komendy Stołecznej Policji i komend wojewódzkich.

W trakcie niemal 330 przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. komputery, twarde dyski, telefony i karty SIM - łącznie ponad 3350 urządzeń i nośników danych. Zabezpieczyli też niemal 1,2 mln plików wideo i zdjęć o charakterze pedofilskim.

W 85 przypadkach sądy zadecydowały o zastosowaniu środków zapobiegawczych w postaci tymczasowych aresztów.

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

W dobie cyfrowej rewolucji, w której technologia odgrywa kluczową rolę w niemal każdym aspekcie życia codziennego, niezwykle ważne jest zapobieganie. W minionym roku policjanci CBZC przeprowadzili działania profilaktyczne na terenie całego kraju. Przeprowadzili przeszło 2,3 tysiąca różnego rodzaju spotkań z wieloma grupami społecznymi, głównie z młodzieżą i seniorami. Wzięło w nich udział ponad 470 tysięcy osób. Podczas spotkań omówili aktualne zagrożenia związane z cyberprzestępczością, sposoby stosowane przez oszustów, metody, jak nie dać się oszukać, a także przedstawili warunki i procedurę doboru do CBZC. Policjanci podpisali także 33 porozumienia o współpracy ze szkołami i uczelniami wyższymi o profilach technicznych lub informatycznych, co stanowi kolejny krok w budowaniu nowoczesnych, efektywnych rozwiązań na rzecz ochrony społeczeństwa przed przestępczością w cyberprzestrzeni.

RATOWANIE ŻYCIA I ZDROWIA W TRYBIE „EMERGENCY”

Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości poza wykonywaniem zadań związanych ze zwalczaniem cyberprzestępczości, realizują również czynności w przypadku otrzymania informacji od podmiotów współpracujących z Biurem, z której wynika, że czyjeś życie jest zagrożone.

Właściwa i szybka reakcja na takie zgłoszenie, daje szansę na udzielenie pomocy osobie, która znajduje się w kryzysie emocjonalnym. Policjanci nie lekceważą żadnego zgłoszenia, a każdy sygnał jest szczegółowo sprawdzany.

W minionym 2025 roku funkcjonariusze podjęli ponad 2,6 tys. czynności służbowych, w wyniku których ustalili ponad 2,5 tys. osób potrzebujących pomocy. Wśród nich 1500 dotyczyło osób małoletnich. W 838 przypadkach działania zakończyły się umieszczeniem młodej osoby w szpitalu, a w 662 przypadkach przekazaniem osobie najbliższej pod opiekę.

